Aksaray’da otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Nakkaş Mahallesi Sefa Altınsoy Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.K. (47) yönetimindeki otomobil, kavşakta R.D. (41) idaresindeki tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde yolcu olarak bulunan Y.K. (16) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır