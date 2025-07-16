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Aksaray’da yapı malzeme deposunda yangın paniği

Aksaray’da yapı malzemeleri deposunda çıkan yangın paniğe neden olurken, milyonlarca lira değerindeki plastik malzemeler kül oldu.

Aksaray’da yapı malzeme deposunda yangın paniği
Begüm Özkaynak

Yangın, Hürriyet Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan Dönmezler Yapı Malzemeleri deposunda çıktı. Edinilen bilgiye göre, depoda bilinmeyen bir nedenden plastik malzemeler tutuştu. Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hem içeriden hem de dışarıdan müdahale etti. Sağlık ekibinin hazır bulunduğu yangın yerinde polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlatırken, yangında milyonlarca lira değerindeki yapı malzemeleri yanarak kül oldu. Yangın yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonucu tamamen söndürülürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Aksaray
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