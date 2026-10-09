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Aksaray’da zincirleme kaza! 4 araç birbirine girdi

Aksaray’da trafik ışıklarında meydana gelen zincirleme kazada polis aracı dahil 4 araç birbirine çarptı.

Aksaray’da zincirleme kaza! 4 araç birbirine girdi

Aksaray’da trafik ışıklarında meydana gelen zincirleme kazada polis aracı dahil 4 araç birbirine çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Aksaray’da zincirleme kaza! 4 araç birbirine girdi 1

Kaza, Tacin Mahallesi Tacin Caddesi’nde trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ö. yönetimindeki 34 plakalı otomobil, trafik ışıklarında duran O.K. yönetimindeki 16 plakalı araca arkadan çarptı. Bu araç, önündeki R.Ö. yönetimindeki 68 plakalı hafif ticari araca çarptı. R.Ö.’nün kullandığı araç da en önde bulunan O.K. yönetimindeki resmi polis aracına çarptı.

Aksaray’da zincirleme kaza! 4 araç birbirine girdi 2

Kazada 34 ve 16 plakalı araçlar kullanılamaz hale geldi. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan olmazken polis ekipleri trafik güvenliğini sağlayarak kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray zincirleme kaza
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