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Aksaray jandarma orman yangınlarına karşı teyakkuzda

Aksaray’da orman yangınlarına yönelik geniş güvenlik önlemleri alan jandarma, önlemlerin yanı sıra devriye faaliyetiyle vatandaşları tek tek uyararak bilinçlendiriyor.Orman yangınlarının önüne geçilmesi, vatandaşların bilinçlendirilmesi çerçevesinde birçok faaliyet yürüten Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma (HAYDİ) Timi, Hasan Dağı bölgesindeki ormanlık alanda 24 saat hem havadan dron ile hem de karadan devriye faaliyeti yürütüyor.

Aksaray jandarma orman yangınlarına karşı teyakkuzda
Çiğdem Sevinç

Aksaray’da orman yangınlarına yönelik geniş güvenlik önlemleri alan jandarma, önlemlerin yanı sıra devriye faaliyetiyle vatandaşları tek tek uyararak bilinçlendiriyor.
Orman yangınlarının önüne geçilmesi, vatandaşların bilinçlendirilmesi çerçevesinde birçok faaliyet yürüten Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma (HAYDİ) Timi, Hasan Dağı bölgesindeki ormanlık alanda 24 saat hem havadan dron ile hem de karadan devriye faaliyeti yürütüyor. Havaların ısınmasıyla birlikte ormanlık bölgelerde bulunan mesire alanlarında insan ve araç hareketliliğinin artması nedeniyle tedbir alan jandarma, meydana gelebilecek muhtemel orman yangınlarının önceden engellenmesi amacıyla denetim faaliyeti yürütüyor.

Denetimlerde ormanlık alan içerisinde bulunan mesire alanlarında piknik yapan vatandaşlara mangal ateşini tamamen söndürmeden alanı terk etmemeleri, sigara izmariti ve yanıcı maddeleri doğaya bırakmamaları, cam ve pet şişe gibi yangına sebebiyet verebilecek maddeleri çevreye atmamaları konusunda uyarılar yapılıyor.

Ayrıca vatandaşlara bilgilendirme broşürleri de dağıtılırken, denetimlerin yaz boyunca hem havadan hem de karadan sürdürüleceği bildirildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray
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