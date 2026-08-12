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Aksaray’da kuyu temizliği sırasında elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

Aksaray’ın Eskil ilçesinde tarımsal sulamada kullanılan kuyunun temizleme çalışması sırasında elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.

Aksaray’da kuyu temizliği sırasında elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

Olay, Eskil ilçesine bağlı Köşk Yaylasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarımsal sulamada kullanılan kuyuda temizleme çalışması yapan 27 yaşındaki Metehan Temel, çalışma sırasında elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aksaray’da kuyu temizliği sırasında elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti 1

Ağır yaralanan Temel, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sultanhanı İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Temel, hastanede doktorların yaptığı müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Aksaray’da kuyu temizliği sırasında elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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