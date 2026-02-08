HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Akşehir’de uyuşturucu operasyonu

Konya’nın Akşehir ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Akşehir’de uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında şüpheli F.D. yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve bulunduğu yerde yapılan aramalarda 15 kutu içerisinde toplam 800 adet uyuşturucu hap, bir miktar metamfetamin ile uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan F.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Akşehir Cezaevi’ne teslim edildi.

Akşehir’de uyuşturucu operasyonu 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çin'in yeni silahı akıllara durgunluk verdi!Çin'in yeni silahı akıllara durgunluk verdi!
Darülaceze'de üst düzey görevli isim tepkilerin odağındaDarülaceze'de üst düzey görevli isim tepkilerin odağında

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yalova'da konkordato ilan eden firmadan 1 milyarlık vurgun

Yalova'da konkordato ilan eden firmadan 1 milyarlık vurgun

Öfkeli adam dehşet saçtı! 4 kişiyi yaraladı, özel harekata direndi

Öfkeli adam dehşet saçtı! 4 kişiyi yaraladı, özel harekata direndi

Samsun'da deprem! Yüksel Yıldırım ateş püskürdü: "Doymuşlar, hepsini gönderiyorum!"

Samsun'da deprem! Yüksel Yıldırım ateş püskürdü: "Doymuşlar, hepsini gönderiyorum!"

Cemile'yi görenler şaştı kaldı! Başörtüsünü çıkarıp...

Cemile'yi görenler şaştı kaldı! Başörtüsünü çıkarıp...

Gram altın için kuyumculardan benzer çıkış 'Olağan dışı bir sıkıntı'

Gram altın için kuyumculardan benzer çıkış 'Olağan dışı bir sıkıntı'

Memur oylarında ezber bozan sonuç! ORC anketi açıklandı, fark açılıyor

Memur oylarında ezber bozan sonuç! ORC anketi açıklandı, fark açılıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.