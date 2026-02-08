Akşehir’de uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında şüpheli F.D. yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve bulunduğu yerde yapılan aramalarda 15 kutu içerisinde toplam 800 adet uyuşturucu hap, bir miktar metamfetamin ile uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan F.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Akşehir Cezaevi’ne teslim edildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır