Akyaka'da deniz sezonu açıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 19 Mart tarihine kadar mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği açıklanan hava sıcaklığının yüksek olmasını değerlendiren vatandaşlar günübirlik tatil beldesi Akyaka Mahallesine akın etti. Sahildeki işletmelerin tamamen dolu olduğu Akyaka'da vatandaşlar denizde yüzmeyi de ihmal etmedi.

Günübirlik tatil içini gelen vatandaşlar deniz kum ve güneşin yanında Kadın Azmağında tekne turlarına da katıldı. Tamamen güneş enerjisi ile çalışan tur tekneleri yaz sezonu öncesi hazırlıklarını tamamlayarak Dalaman'a yılın ilk turist kafilesinin gelmesinin ardından turlara başladılar.

Akyaka'da tur teknesi sahibi Şadi Durmaz, Ramazan ve Mart ayı olmasına rağmen Akyaka'da hareketliliğin başladığını belirterek, "Yavaş yavaş havalar ısındı. Cemreler düştüğü zaman ufaktan kıpırdamaya başladı. Ramazan ayı olsa da hava çok güzel. Gerçi Mart ayındayız. Önümüzdeki hafta bir yerden beri soğuyor havalarımız. Mevsimsel hareketler bunlar. Kazasız belasız bir sezonumuz olsun. İşte 10 gün sonra, 15 gün sonra bir Ramazan bayramı. Arkasından bir ara tatil. Derken burada sezon yükseliyordu. Hatta şu anda yukarıda yüzen gençler bile var. Ben de canlı yan yaptım. Bitmeyen yaz yapmışlar dedim buralarda. Güzel bir coğrafyada yaşıyoruz biz. Muğla özel bir yerdeyiz. O konuda çok şanslıyız. Ülkemizde çok değişik coğrafyalar var. Ama Mart-Nisan ayı geldi. Buralarda bademler, çiçek aşısı, her taraf papatya tarlası gibi. Muğla şivesinden söyleyeyim. Çıkın çıkın, gelin verin gari diyelim" dedi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır