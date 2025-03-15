HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Akyaka'da deniz sezonu açıldı

Akyaka'da deniz sezonu açıldı

15.03.2025 16:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava sıcaklığının 27 derece çıktığı Muğla'nın günübirlik tatil beldesi Ula'nın Akyaka mahallesinde vatandaşlar sıcak hava ve güneşten yararlanmak için sahile akın eti.

Akyaka'da deniz sezonu açıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 19 Mart tarihine kadar mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği açıklanan hava sıcaklığının yüksek olmasını değerlendiren vatandaşlar günübirlik tatil beldesi Akyaka Mahallesine akın etti. Sahildeki işletmelerin tamamen dolu olduğu Akyaka'da vatandaşlar denizde yüzmeyi de ihmal etmedi.

Günübirlik tatil içini gelen vatandaşlar deniz kum ve güneşin yanında Kadın Azmağında tekne turlarına da katıldı. Tamamen güneş enerjisi ile çalışan tur tekneleri yaz sezonu öncesi hazırlıklarını tamamlayarak Dalaman'a yılın ilk turist kafilesinin gelmesinin ardından turlara başladılar.

Akyaka'da tur teknesi sahibi Şadi Durmaz, Ramazan ve Mart ayı olmasına rağmen Akyaka'da hareketliliğin başladığını belirterek, "Yavaş yavaş havalar ısındı. Cemreler düştüğü zaman ufaktan kıpırdamaya başladı. Ramazan ayı olsa da hava çok güzel. Gerçi Mart ayındayız. Önümüzdeki hafta bir yerden beri soğuyor havalarımız. Mevsimsel hareketler bunlar. Kazasız belasız bir sezonumuz olsun. İşte 10 gün sonra, 15 gün sonra bir Ramazan bayramı. Arkasından bir ara tatil. Derken burada sezon yükseliyordu. Hatta şu anda yukarıda yüzen gençler bile var. Ben de canlı yan yaptım. Bitmeyen yaz yapmışlar dedim buralarda. Güzel bir coğrafyada yaşıyoruz biz. Muğla özel bir yerdeyiz. O konuda çok şanslıyız. Ülkemizde çok değişik coğrafyalar var. Ama Mart-Nisan ayı geldi. Buralarda bademler, çiçek aşısı, her taraf papatya tarlası gibi. Muğla şivesinden söyleyeyim. Çıkın çıkın, gelin verin gari diyelim" dedi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Adana'da zirai ürünlere don vuran martta, çiçek açtıAdana'da zirai ürünlere don vuran martta, çiçek açtı
Kuşadası’na yaz geldi, plajlar dolduKuşadası’na yaz geldi, plajlar doldu
Anahtar Kelimeler:
Muğla Akyaka
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump: ‘Eşi benzeri olmayan bir savaş çıkacak’

Trump: ‘Eşi benzeri olmayan bir savaş çıkacak’

5 günde iki mevsim yaşanacak... 110 yılın rekoru beklenirken dikkat!

5 günde iki mevsim yaşanacak... 110 yılın rekoru beklenirken dikkat!

Yurt dışına giderken götürebileceğiniz para miktarı değişti

Yurt dışına giderken götürebileceğiniz para miktarı değişti

Adana'da ölümle burun buruna serinlik!

Adana'da ölümle burun buruna serinlik!

Yavaş, Erdoğan'a seslendi: "Asıl onun müdahale etmesi lazım!"

Yavaş, Erdoğan'a seslendi: "Asıl onun müdahale etmesi lazım!"

Sivas'ta bulundu: Ekipler harekete geçti!

Sivas'ta bulundu: Ekipler harekete geçti!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! %50'yi aşan indirimler...

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! %50'yi aşan indirimler...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.