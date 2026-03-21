Akyarlar’da yavru Akdeniz foku ilgi odağı oldu

Bayram tatili dolayısıyla bölgeye gelen yerli turistler, limana yaptıkları ziyarette teknelerin arasında yüzen yavru Akdeniz fokunu fark etti. Hiçbir şeye aldırmadan rahat tavırlar sergileyen fok, zaman zaman su yüzüne çıkarak vatandaşlara kendini gösterdi.

Nadir görülen türler arasında yer alan yavru fok, barınakta bir süre yüzdükten sonra gözden kaybolurken, o anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Yavru Akdeniz fokunun doğal yaşam alanlarında görülmesinin sevindirici olduğu belirtilirken, vatandaşların hayvana zarar vermemesi ve rahatsız etmemesi gerektiği vurgulandı.

Kaynak: İHA