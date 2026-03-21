Akyarlar’da yavru Akdeniz foku ilgi odağı oldu

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Akyarlar Mahallesi’ndeki balıkçı barınağında görülen yavru Akdeniz foku, bayramın ikinci gününde vatandaşların ilgi odağı oldu.

Akyarlar’da yavru Akdeniz foku ilgi odağı oldu

Bayram tatili dolayısıyla bölgeye gelen yerli turistler, limana yaptıkları ziyarette teknelerin arasında yüzen yavru Akdeniz fokunu fark etti. Hiçbir şeye aldırmadan rahat tavırlar sergileyen fok, zaman zaman su yüzüne çıkarak vatandaşlara kendini gösterdi.

Akyarlar’da yavru Akdeniz foku ilgi odağı oldu 1

Nadir görülen türler arasında yer alan yavru fok, barınakta bir süre yüzdükten sonra gözden kaybolurken, o anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Yavru Akdeniz fokunun doğal yaşam alanlarında görülmesinin sevindirici olduğu belirtilirken, vatandaşların hayvana zarar vermemesi ve rahatsız etmemesi gerektiği vurgulandı.

Akyarlar’da yavru Akdeniz foku ilgi odağı oldu 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antalya'da, anne ve 5 çocuğu feci şekilde can vermişti! Kahreden 'mangal' detayıAntalya'da, anne ve 5 çocuğu feci şekilde can vermişti! Kahreden 'mangal' detayı
İsrail ordusu: "İran’da savaş uçağımıza füze ateşlendi, hasar yok"İsrail ordusu: "İran’da savaş uçağımıza füze ateşlendi, hasar yok"

Canlı Skor
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan net mesaj: 'Ateşkes istemiyorum'

Trump'tan net mesaj: 'Ateşkes istemiyorum'

ABD'den ek takviye: Binlerce deniz piyadesi gönderiliyor

ABD'den ek takviye: Binlerce deniz piyadesi gönderiliyor

Osimhen için eller havaya kalktı! Nijerya'da dua seferberliği...

Osimhen için eller havaya kalktı! Nijerya'da dua seferberliği...

Katil zanlısı ünlü iş insanının oğlu çıktı! Her yerde aranıyor

Katil zanlısı ünlü iş insanının oğlu çıktı! Her yerde aranıyor

Altında 1983’ten beri bir ilk! Piyasalar bunu da gördü

Altında 1983’ten beri bir ilk! Piyasalar bunu da gördü

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

