Bir de bunlar çıktı: Çakma prensler! 21 milyon dolarlık 'saadet zinciri' yıllar sonra çöktü

ABD’nin Ohio eyaletinde yaşayan ve kendilerini yıllardır prensmiş gibi tanıtan kardeşlerin kurduğu 'saadet zinciri' çöktü. Çevrelerinde Orta Doğulu kraliyet ailesi üyesi olarak bilinen iki kardeşin lüks yaşamları ve sahte kimliklerle yıllarca insanları dolandırdığı ortaya çıktı.

“PRENSESLE EVLİYİM” YALANI

Mahkemede açıklanan bilgilere göre kardeşlerden Zubair Al Zubair, Birleşik Arap Emirlikleri prensesiyle evli olduğunu öne sürerken, kardeşi Muzzammil ise sadece YouTube videoları izleyerek kendisini hedge fon yöneticisi gibi tanıttı.

ÖZEL JETLER, LÜKS ARAÇLAR, SAATLER, ALTIN KAPLAMA TÜFEK...

İkilinin özel jetlerle seyahat ettiği, Rolls-Royce araçlarla dolaştığı, lüks saatler, çok sayıda silah ve altın kaplama AK-47 tipi tüfek sahibi olduğu belirtildi.

BÜYÜK VURGUN

Savcılık, kardeşlerin Çinli bir yatırımcıyı yaklaşık 18 milyon dolar dolandırdığını açıkladı. Cleveland gazetesinin haberine göre, savcılar, kardeşlerin yıllar boyunca insanlardan para ve mal çalmak için birden fazla plan uyguladığını, bu kişiler arasında Zubair'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan eski kız arkadaşının 737.000 dolar kaybettiğini belirtti.

MAHKEMEDEN AĞIR CEZA

Federal mahkeme, Zubair Al Zubair’i 24 yıl, kardeşi Muzzammil Al Zubair’i ise 23 yıl hapis cezasına çarptırdı. Michael Smedley ise 8 yıldan fazla hapis cezası aldı.