Hürmüz'de ateş hattı! Bu kez de Fransız gemisi vuruldu: Yaralılar var!

ABD ile İran arasındaki Hürmüz Boğazı sürtüşmesi devam ederken yüzlerce geminin geçişi bu sebepten engelleniyor. Bu durum şu ana kadar küresel petrol ticaretinin yaklaşık %20'sini neredeyse durma noktasına getirdi. Bölgeden gelen son bilgi ise tansiyonu yeniden tavan yaptıracak cinsten!

FRANSIZ GEMİSİ VURULDU: YARALILAR VAR

Hürmüz Boğazı'nda Fransa'ya ait bir konteyner gemisi hedef alındı.

Fransız denizcilik grubu CMA CGM Çarşamba günü yaptığı açıklamada, gemilerinden biri olan San Antonio'nun Hürmüz Boğazı'ndan geçerken bir saldırıya hedef olduğunu, bunun sonucunda mürettebat üyeleri arasında yaralanmalar ve gemide hasar meydana geldiğini belirtti.