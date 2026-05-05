Hürmüz Boğazı için yeni birim kuruldu

İran, Hürmüz Boğazı için yeni bir birim kurulduğunu ifade etti. Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapan gemilere yönelik yeni bir uyarı yayımladı.

Recep Demircan

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Hürmüz Boğazı için yeni bir birim kuruldu" dedi. Buna göre; boğazdan geçmek isteyen gemilere bir e-posta adresinden geçiş kurallarını içeren bir bildirim gönderiliyor. Gemilerin, geçiş izni alabilmek için bu kurallara uyması gerekiyor.

HÜRMÜZ UYARISI

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapan gemilere yönelik yeni bir uyarı yayımladı. Açıklamada, Boğaz’dan geçiş yapmak isteyen tüm gemilere seslenilerek, "Hürmüz Boğazı’ndan geçiş için tek güvenli rota, daha önce İran tarafından ilan edilen koridordur. Gemilerin diğer rotalara yönelmesi güvensizdir. Aksi halde DMO Deniz Kuvvetleri’nin kararlı müdahalesiyle karşılaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.

