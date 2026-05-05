CHP'de mutlak butlan davası yarın görülecek! MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken çıkış

CHP'de 'usulsüzlük' ve 'oylamaya hile karıştırma' iddiasıyla görülen davanın duruşması yarın yapılacak. AK Partili Şamil Tayyar mutlak butlan kararının yazıldığını öne sürdü. Gündemde bu iddia tartışılırken MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise mahkemenin halen istenen tüm belgeleri incelediğini aktardı.

Siyasetin gündeminde CHP'nin 'mutlak butlan' davası var. AK Partili Şamil Tayyar mutlak butlan kararının yazıldığını, bu kararın açıklanmasının siyasi konjonktür nedeniyle ertelenmiş olabileceğini iddia etmişti.

"MAHKEME BELGELERİ İNCELEMEKTEDİR"

Konuyla ilgili MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "İstinaf mahkemesi inceleme sürecinde, İstanbul ve Ankara'daki ilgili yerel mahkemelerden tüm delil ve dava dosyalarını istedi. Mahkeme halen tüm bu belgeleri incelemektedir" dedi.

DAVANIN DURUŞMASI YARIN YAPILACAK

Yıldız paylaşımında şunları ifade etti:

"Sayın Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı seçildiği 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan 38. Kurultayda , 'delege iradesinin mutlak butlanla sakatlandığı' iddiasıyla iptal davası açılmıştı..
Yerel mahkeme, mutlak butlan talebini esasa girmeden reddetti.

Mahkemenin ret kararı istinaf incelemesi için Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı.

İstinaf mahkemesi inceleme sürecinde, İstanbul ve Ankara'daki ilgili yerel mahkemelerden tüm delil ve dava dosyalarını istedi. Mahkeme halen tüm bu belgeleri incelemektedir.

Mutlak butlan kararı çıkması ve kararın kesinleşmesi halinde Özgür Özel yönetimi yerine, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi hukuken tekrar yetkili hale gelebilir.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ve CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda 'usulsüzlük' ve 'oylamaya hile karıştırma' iddiasıyla açılan ceza davasında ise 12 sanık yargılanıyor.
Davanın beşinci duruşması 6 Mayıs'ta yapılacak."

