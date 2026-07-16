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Alanya’da itfaiyeye yol vermeyen sürücü cep telefonu kamerasında

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasına müdahale etmek için siren çalarak ilerleyen itfaiye ekibine, bir otomobil sürücüsü yol vermedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alanya’da itfaiyeye yol vermeyen sürücü cep telefonu kamerasında

Olay, D-400 Karayolu Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı üzerinde yaşandı. Değirmendere Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasına müdahale etmek için sirenlerini açarak olay yerine gitmeye çalışan itfaiye aracı, aynı istikamette seyreden 34 ZP 6976 plakalı BMW marka otomobil nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Alanya’da itfaiyeye yol vermeyen sürücü cep telefonu kamerasında 1

SORUMSUZ SÜRÜCÜ İTFAİYEYE YOL VERMEDİ

Sol şeritte seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil, siren ve ikaz lambalarına rağmen itfaiye aracına yol vermedi. Bir süre itfaiye aracının önünde ilerleyen otomobil nedeniyle ekipler olay yerine ulaşmakta gecikme yaşadı.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan olay cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, siren çalarak ilerleyen itfaiye aracına rağmen otomobil sürücüsünün sol şeridi boşaltmadığı anlar yer aldı.

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Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya İtfaiye
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