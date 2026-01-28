HABER

Alanya'da ölümle sonuçlanan trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen ve motosiklet sürücüsünün hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Alanya'da ölümle sonuçlanan trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza, saat 13.00 sıralarında Alanya'nın Tosmur Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı güzergahta seyir halinde olan C.G.B. (66) idaresindeki 31 U 8292 plakalı hafif ticari araç ile Ali Yıldız'ın (20) kullandığı 07 BYY 129 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yol kenarına savruldu. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede motosiklet sürücüsü Ali Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen savcının incelemelerinin ardından Yıldız'ın cansız bedeni, cenaze aracıyla Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı. Kazaya karışan hafif ticari aracın sürücüsü C.G.B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazaya karışan otomobil ve motosiklet çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

FECİ KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, orta şeritten sağ şeride geçmek isteyen hafif ticari otomobilin, sağ şeritte ilerleyen motosikletli ile çarpıştığı anlar yer aldı.

28 Ocak 2026
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

