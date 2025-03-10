HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Alanya'da sıcak havayı fırsat bilenler plajlara akın etti

Alanya'da sıcak havayı fırsat bilenler plajlara akın etti

10.03.2025 17:07
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Alanya ilçesinde sıcak havayı fırsat bilenler, sahillere akın etti. Bölgede sıcaklıkların hafta sonu 25 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Alanya'da sıcak havayı fırsat bilenler plajlara akın etti

Meteoroloji verilerine göre ilçede bugün hava sıcaklığı 18 dereceye kadar yükselirken, deniz suyu sıcaklığı 17 derece ölçüldü. Güneşli havayı değerlendirmek isteyen tatilciler, dünyaca ünlü Kleopatra ve Damlataş plajları başta olmak üzere sahillere akın etti. Bazı turistler denizde serinlerken, bazıları güneşlenmeyi ve sahilde yürüyüş yapmayı tercih etti. Tatilcilerin yanı sıra Antalyalılar da güneşli havanın keyfini çıkardı, çocuklu ailelerin plajda vakit geçirdikleri gözlemlendi.

ALANYADA-SICAK-HAVA-SAHILLER-DOLDU_604221_178776

SICAKLIKLAR ARTIYOR

Meteoroloji tahminlerine göre; Alanya'da sıcaklıkların hafta boyunca yükselmesi bekleniyor. Salı ve çarşamba günleri 20 dereceye yaklaşan sıcaklıkların perşembe günü 22, cuma günü 23, cumartesi günü 25 dereceye kadar çıkması öngörülüyor. Pazar günü ise parçalı bulutlu bir hava ile birlikte sıcaklığın 24 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

'BAHAR HAVASI KENDİNİ HİSSETTİRMEYE BAŞLADI'

Alanya'da yaz-kış denize girdiğini belirten Sami Nefes, "7 yıldır Alanya'da yaşıyorum. Yaz-kış burada denize giriyorum. Bazen memleketime gidiyorum, hava her zaman değişkendir; ama önemli olan bizim havamız. Bahar havası kendini hissettirmeye başladı, sıcaklıklar gittikçe artıyor. Deniz şu an temiz, yabancı turistler de suya giriyor. Alanya her haliyle çok güzel, buradaki konaklama sayısı da günbegün artıyor" dedi. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Metrobüs hattından sökülen ağaçlar, barınakta hayat buluyorMetrobüs hattından sökülen ağaçlar, barınakta hayat buluyor
Bahçeli'den Suriye açıklaması!Bahçeli'den Suriye açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
Alanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sakarya'da korkunç olay! Okul zilinden rahatsız oldu: Müdürün boğazını kesti...

Sakarya'da korkunç olay! Okul zilinden rahatsız oldu: Müdürün boğazını kesti...

Küçük çocuğuna taciz infial yaratmıştı! Harekete geçildi

Küçük çocuğuna taciz infial yaratmıştı! Harekete geçildi

Deprem bölgesinde betonun fiyatını duyan Bakan Kurum sinirlendi! Vali'ye döndü: Eğer öyleyse kapatın gitsin

Deprem bölgesinde betonun fiyatını duyan Bakan Kurum sinirlendi! Vali'ye döndü: Eğer öyleyse kapatın gitsin

Şenol Güneş’in yerine ya Fatih Tekke ya Arda Turan gelecek! Eski Galatasaray teknik direktörü de gündemde…

Şenol Güneş’in yerine ya Fatih Tekke ya Arda Turan gelecek! Eski Galatasaray teknik direktörü de gündemde…

Emekli bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu!

Emekli bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu!

Fabrikaları olan iş insanına tehdit! 13 kez kurşunladılar, şehri terk etmeyi düşüyor

Fabrikaları olan iş insanına tehdit! 13 kez kurşunladılar, şehri terk etmeyi düşüyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Bahar Fırsatları'ndan alabileceğiniz en iyi şey! Ömür boyu garantili...

Bahar Fırsatları'ndan alabileceğiniz en iyi şey! Ömür boyu garantili...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.