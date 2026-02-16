Alanya'da uyuşturucu operasyonu: Sıvı metamfetamin ve kenevir ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda Alanya ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında 2 şüphelinin ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 17 litre sıvı metamfetamin (işlenmeye ve satışa hazır halde), 19 kök kenevir bitkisi (özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen), kenevir yetiştirmek amacıyla kurulan 2 adet iklimlendirme ünitesi ve yetiştirme çadırı, ortam hava sirkülasyonunu sağlamak için kullanılan 1 adet havalandırma sistemi, uyuşturucu üretiminde değerlendirildiği tespit edilen 8 farklı kimyasal madde, hassas gramaj ölçümünde kullanılan 1 adet hassas terazi ve 8 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, olayla ilgili şüpheli şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır