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Alanya sahillerinde yaz sıcaklığı başladı

Alanya'da yaz sıcakları sahilleri hareketlendirdi. Yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti.

Alanya sahillerinde yaz sıcaklığı başladı

Antalya’nın Alanya ilçesinde etkisini artıran yaz sıcakları sahilleri hareketlendirdi. Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının ise 24 dereceye ulaştığı ilçede yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti. Özellikle dünyaca ünlü Kleopatra Plajı’nda yoğunluk yaşanırken, sahil boyunca renkli görüntüler oluştu.

Alanya sahillerinde yaz sıcaklığı başladı 1

Haziran ayının ortalarında sıcak havanın etkisini göstermesiyle birlikte tatilciler denizin ve güneşin tadını çıkarmak için plajlara yöneldi.

Alanya sahillerinde yaz sıcaklığı başladı 2

Alanya’nın en gözde turizm noktalarından biri olan Kleopatra Plajı’nda bazı turistler Akdeniz’in serin sularına girerek sıcak havadan korunmaya çalışırken, bazıları ise kumsalda güneşlenmeyi tercih etti.

Çocuklarıyla sahile gelen aileler gün boyunca deniz kenarında vakit geçirirken, gençler ise su sporlarına ilgi gösterdi. Bazı vatandaşlar ve turistler son yıllarda popüler hale gelen (SUP) board ile denizde gezerek keyifli anlar yaşadı.

Alanya sahillerinde yaz sıcaklığı başladı 3

TEKNE TURLARINA YOĞUN İLGİ

Alanya açıklarında düzenlenen tekne turları da yoğun ilgi gördü. Akdeniz’in berrak sularında geziye çıkan turistler, teknelerin güvertelerinde güneşlenerek manzaranın tadını çıkardı. Mavi yolculuğa çıkan tatilciler zaman zaman denize girerek serinlerken, bol bol fotoğraf çekerek tatillerini kaydetti. Öte yandan sahil boyunca yürüyüş yapan vatandaşlar ve turistler, cep telefonlarıyla hatıra fotoğrafları çekti. Güneşli havayı fırsat bilen çok sayıda kişi sahillerde vakit geçirirken, işletmelerde de hareketlilik yaşandı.

Alanya sahillerinde yaz sıcaklığı başladı 4

Ankara’dan tatil için Alanya’yı seçen Mertcan Erçıktı (33) "Alanya’ya tatil için Ankara’dan geldik. Daha önce de buraya geliyorduk. Bu sene tekrardan gelmek istedik. Çocukluğum buranın köpüklü sularında geçti. Tekrardan Alanya’ya geldiğim için çok mutluyum" dedi.

Alanya sahillerinde yaz sıcaklığı başladı 5


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Turizm Yaz tatili
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