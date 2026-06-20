HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Alara Çayı'nda kaybolan genç için arama çalışmalarında 9. gün

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Alara Çayı'nda kaybolan 26 yaşındaki gencin bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları 9'uncu gününde devam ediyor.

Alara Çayı'nda kaybolan genç için arama çalışmalarında 9. gün

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 12 Haziran'da Karakaya Mahallesi'nden geçen Alara Çayı'na yüzmek amacıyla girdikten sonra kaybolan Ahmet Polat’ın (26) bulunması için aynı gün arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalar, 20 Haziran itibarıyla 9'uncu gününde sürüyor.

Alara Çayı nda kaybolan genç için arama çalışmalarında 9. gün 1

KAYIP GENCİ ARAMA ÇALIŞMALARINDA 9. GÜN

Arama faaliyetlerine Çenger Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı 2 asayiş timi, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi, Akseki Jandarma Komando Tabur Komutanlığı Komando Timi, İl Jandarma Komutanlığı arama köpek unsurları, AFAD Arama Kurtarma Ekibi, polis dalgıç ekibi, UMKE Kurtarma Ekibi ile Devlet Su İşlerine ait iş makineleri katılıyor.

Alara Çayı nda kaybolan genç için arama çalışmalarında 9. gün 2

ARAMALAR KARADA VE SUDA SÜRÜYOR

Ekipler, karada ve suda aralıksız sürdürdükleri çalışmalarını, kayıp kişinin kaybolduğu bölge olarak değerlendirilen Karakaya Mahallesi'ndeki DSİ bendi ile Odaönü Mahallesi'nde bulunan DSİ'ye ait Ulugüney Pompa İstasyonu arasında kalan yaklaşık 3 kilometrelik nehir yatağı ile pompa istasyonu çevresindeki gölet alanında yoğunlaştırdı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Malatya'da aile içi kavga: Çok sayıda yaralı varMalatya'da aile içi kavga: Çok sayıda yaralı var
Adana’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralıAdana’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Anahtar Kelimeler:
antalya Manavgat arama kurtarma çalışmaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kalp Profesörü açıkladı: En kötü uyku pozisyonu buymuş!

Kalp Profesörü açıkladı: En kötü uyku pozisyonu buymuş!

Özgür Özel cephesinden kulisleri karıştıran Mansur Yavaş çıkışı: "Bir ay sonrayı bekleyin"

Özgür Özel cephesinden kulisleri karıştıran Mansur Yavaş çıkışı: "Bir ay sonrayı bekleyin"

Milliler Paraguay'a yenildi! Dünya Kupası macerası sona erdi

Milliler Paraguay'a yenildi! Dünya Kupası macerası sona erdi

Survivor 2026 şampiyonu belli oldu!

Survivor 2026 şampiyonu belli oldu!

Hurda araç için yeni kanun teklifi! 2000 model ve altındaki...

Hurda araç için yeni kanun teklifi! 2000 model ve altındaki...

İçki yasağı yürürlüğe girdi! Resmi Gazete'de yayımlandı

İçki yasağı yürürlüğe girdi! Resmi Gazete'de yayımlandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.