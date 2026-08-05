HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Dondurmacı cinayetinde yeni gelişme! 10 kişi tutuklandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde dondurmacıda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Yusuf Erdem cinayetini gerçekleştirdiği belirlenen zanlı ile şüpheliye yardım ettiği öne sürülen 9 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Dondurmacı cinayetinde yeni gelişme! 10 kişi tutuklandı

Olay, 24 Temmuz akşam saatlerinde Ceyhan ilçesi Çamlıyol İnönü Bulvar'ndaki bir dondurmacıda meydana geldi. İş yerinin önüne gelen M.B., dondurma tezgahında çalışan Yusuf Erdem’e tabancayla ateş açtı.

Silahlı saldırıda vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Erdem, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Dondurmacı cinayetinde yeni gelişme! 10 kişi tutuklandı 1

Hayati tehlikesi bulunan Erdem, ileri tetkik ve tedavi için Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Erdem, bir gün sonra doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Dondurmacı cinayetinde yeni gelişme! 10 kişi tutuklandı 2

Erdem’in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

Dondurmacı cinayetinde yeni gelişme! 10 kişi tutuklandı 3

ŞÜPHELİYE YARDIM EDEN 9 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri önceki gün cinayet şüphelisi M.B. ile ona olay öncesinde ve sonrasında yardım ettiği öne sürülen H.Y., A.S., İ.S., A.S., H.A., S.Ş., E.S., F.G. ve K.A.’yı saklandıkları adreslere düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Dondurmacı cinayetinde yeni gelişme! 10 kişi tutuklandı 4

10 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan cinayet şüphelisi M.B. ile ona yardım eden 9 kişi, tutuklandı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
YAŞ kararları Resmi Gazete'de yayımlandıYAŞ kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında 'zincirleme şekilde rüşvet almak' suçundan fezleke düzenlendiÖzgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında 'zincirleme şekilde rüşvet almak' suçundan fezleke düzenlendi

Anahtar Kelimeler:
cinayet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Haluk Levent yüzünden villaları giden müteahhit kalp krizi geçirdi

Haluk Levent yüzünden villaları giden müteahhit kalp krizi geçirdi

Dikkat çeken sözler! "Konuşursa deprem olur"

Dikkat çeken sözler! "Konuşursa deprem olur"

Galatasaray teklifini sundu, anında yanıt geldi: Kabul etmiyoruz!

Galatasaray teklifini sundu, anında yanıt geldi: Kabul etmiyoruz!

Sivas'taki o köye yerleşti! Son haline yorum yağdı

Sivas'taki o köye yerleşti! Son haline yorum yağdı

CarrefourSA'da artık alkol satılmayacak!

CarrefourSA'da artık alkol satılmayacak!

Bungalov ve bağ evleri için son karar verildi: Arazi şartı değişti

Bungalov ve bağ evleri için son karar verildi: Arazi şartı değişti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.