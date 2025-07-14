HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Alaşehir'de orman yangınlarına karşı 4 aşamalı acil eylem planı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yaz aylarında artan orman yangınları riskine karşı önlem almak amacıyla Alaşehir Kaymakamlığı öncülüğünde geniş katılımlı bir değerlendirme toplantısı yapıldı.

Alaşehir'de orman yangınlarına karşı 4 aşamalı acil eylem planı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yaz aylarında artan orman yangınlarına karşı önlemler için Kaymakam Alper Faruk Güngör başkanlığında düzenlenen toplantıya; İlçe Jandarma Komutanı J. Kd. Yzb. Yalçın Gürenci, Orman İşletme Şefi Yasin Demirer, itfaiye, belediye, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve mahalle muhtarları katıldı.

Toplantıda; bölgede yapılan risk analizleri, hızlı müdahale ekiplerinin oluşturulması, mahalle bazlı WhatsApp gruplarıyla koordinasyon sağlanması, yangın öncesi ve sonrası planlamalar ele alındı. Kaymakam Güngör, "Amacımız yangın çıkmadan önlem almak, çıktığında ise en kısa sürede müdahale edebilmektir" dedi.

"Orman Yangını Riskini Azaltma Planı" kapsamında açıklanan dört aşamalı önlem planında; köylerde gönüllü yangın ekibi kurulması, yangın havuzları ve su tankerlerinin aktif tutulması, orman sınırlarında kuru otların imece usulüyle temizlenmesi, GEDAŞ ve AYDEM iş birliğiyle elektrik hatlarının denetlenmesi yer aldı.

Ayrıca anız yakımına sıkı denetim yapılacağı, muhtarlara kesin talimat verildiği, vatandaşlara cam şişe ve izmarit atmama, rüzgârlı havalarda ateş yakmama, ev çevresindeki kuru otların temizlenmesi konularında broşür dağıtıldığı bildirildi.

Çocuklara yönelik okul temelli eğitimler, bilgilendirici afiş ve animasyon çalışmaları planlanırken; traktör römorklarına su tankı takılması, evlerin bahçelerine koruyucu boşluk bırakılması ve köy yollarının düzenli açık tutulması da somut önlemler arasında yer aldı.

Kaymakam Güngör, "Bu topraklar hepimizin. Bir kıvılcım binlerce ağacı, hayvanı ve geçim kaynağımızı yok edebilir" diyerek vatandaşlara duyarlılık çağrısı yaptı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Orman yangınında iş makinesi hurdaya döndüOrman yangınında iş makinesi hurdaya döndü
Elektrik akımına kapılan genç 21 günlük yaşam mücadelesini kaybettiElektrik akımına kapılan genç 21 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
PKK'nın kullandığı 33 odalı mağara imha edildi!

PKK'nın kullandığı 33 odalı mağara imha edildi!

Özel hayatıyla gündemde! Gönlünü yakışıklı oyuncuya kaptırdı

Özel hayatıyla gündemde! Gönlünü yakışıklı oyuncuya kaptırdı

Igor Tudor Cimbom'un yıldızına kafayı taktı!

Igor Tudor Cimbom'un yıldızına kafayı taktı!

Üniversite öğrencisi Ayşe'nin cesedi yol kenarında valizde bulundu

Üniversite öğrencisi Ayşe'nin cesedi yol kenarında valizde bulundu

Ahmet Özer için tahliye kararı!

Ahmet Özer için tahliye kararı!

Konuşulan tarih çok yakın! "Dikkat çekici bazı duyumlar var"

Konuşulan tarih çok yakın! "Dikkat çekici bazı duyumlar var"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.