Alaska'daki Trump-Putin zirvesinden sonra Zelenskiy'den açıklama: "Washington'da Başkan Trump ile görüşeceğim"

Alaska'da gerçekleştirilen Trump - Putin zirvesinin ardından konuşan Trump birçok konuda ilerleme kaydettiklerini fakat çözülmesi gereken önemli konular olduğunu söyledi. Trump "Şimdi bunu halletmek tamamen Devlet Başkanı Zelenskiy'e bağlı" dedi. Trump'ın bu sözlerinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den de bir açıklama geldi. Zelenskiy, "Pazartesi günü, katliamın ve savaşın sona erdirilmesiyle ilgili tüm detayları görüşmek üzere Washington DC'de Başkan Trump ile görüşeceğim" dedi.

Melih Kadir Yılmaz

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Alaska'da bir araya geldi. Birçok konuda ilerleme kaydettiklerini aktaran Trump, çözülmesi gereken önemli konular olduğunu da söyledi. Trump, "Şimdi bunu halletmek tamamen Devlet Başkanı Zelenski'ye bağlı. Avrupa ülkeleri de biraz müdahil olmalı ama bu Zelenski'ye bağlı" dedi.

"WASHİNGTON'DA BAŞKAN TRUMP İLE GÖRÜŞECEĞİM"

Trump'ın bu sözlerinden sonra gözlerin çevrildiği Zelenskiy'den açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Zelenskiy, "Trump ile uzun ve özlü bir görüşme yaptık. Avrupalı liderleri aramıza davet etmeden önce birebir görüşmelerle başladık. Bu görüşme, Başkan Trump ile yaklaşık bir saatlik ikili görüşmemiz de dahil olmak üzere bir buçuk saatten fazla sürdü.

Pazartesi günü, katliamın ve savaşın sona erdirilmesiyle ilgili tüm detayları görüşmek üzere Washington DC'de Başkan Trump ile görüşeceğim" ifadelerini kullandı.

