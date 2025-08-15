HABER

Alaska'daki zirvede Putin, ABD'li gazetecinin sorusunu duymazlıktan geldi! Yaptığı mimikler olay oldu

Dünya Alaska'daki Trump-Putin zirvesine kilitlendi. Ukrayna barışı ve iki ülke arasındaki ilişkilerin görüşüleceği zirve öncesi Trump ve Putin basın mensuplarına poz verdi. Bir gazetecini sorusu karşısında ise Putin'in yüz ifadeleri dünyada gündem oldu.

Alaska'daki zirvede Putin, ABD'li gazetecinin sorusunu duymazlıktan geldi! Yaptığı mimikler olay oldu

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Alaska'da buluştu. Saatler sürecek kritik görüşme öncesi, iki lider gazetecilere poz verdi. Herhangi bir açıklamanın yapılmadığı o anlarda, bir gazetecinin sorusu ise gündem oldu.

O SORU KARŞISINDA MİMİKLERİ OLAY OLDU

Amerikalı bir basın mensubu Putin'e seslenerek, "Sayın Putin, ateşkesi kabul edecek misiniz? Sivilleri öldürmeyi bırakmayı taahhüt ediyor musunuz?" diye sordu.

Alaska daki zirvede Putin, ABD li gazetecinin sorusunu duymazlıktan geldi! Yaptığı mimikler olay oldu 1

Putin, gazetecinin sorusunu duymazlıktan geldi.

Alaska daki zirvede Putin, ABD li gazetecinin sorusunu duymazlıktan geldi! Yaptığı mimikler olay oldu 2

Rus liderin o anlarda yaptığı mimikler ise dünya çapında çok konuşuldu.

Alaska daki zirvede Putin, ABD li gazetecinin sorusunu duymazlıktan geldi! Yaptığı mimikler olay oldu 3
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

