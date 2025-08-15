Alaska'daki zirvede Putin, ABD'li gazetecinin sorusunu duymazlıktan geldi! Yaptığı mimikler olay oldu

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Alaska'da buluştu. Saatler sürecek kritik görüşme öncesi, iki lider gazetecilere poz verdi. Herhangi bir açıklamanın yapılmadığı o anlarda, bir gazetecinin sorusu ise gündem oldu.

O SORU KARŞISINDA MİMİKLERİ OLAY OLDU

Amerikalı bir basın mensubu Putin'e seslenerek, "Sayın Putin, ateşkesi kabul edecek misiniz? Sivilleri öldürmeyi bırakmayı taahhüt ediyor musunuz?" diye sordu.

Putin, gazetecinin sorusunu duymazlıktan geldi.

Rus liderin o anlarda yaptığı mimikler ise dünya çapında çok konuşuldu.



Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır