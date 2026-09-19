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Alev alan saman balyaları evi yaktı

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde saman balyalarının alev almasıyla başlayan yangın, müstakil eve sıçradı.

Alev alan saman balyaları evi yaktı

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde saman balyalarının alev almasıyla başlayan yangın, müstakil eve sıçradı. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

İlçeye bağlı Ağcaşar mahallesinde iddiaya göre A.A.’ya ait olduğu öğrenilen müstakil evin bahçesindeki saman balyaları alev aldı. Alevlerin eve sıçramasıyla yangın büyürken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürülürken evde büyük çapta maddi hasar oluştu.
Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Alev alan saman balyaları evi yaktı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri
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