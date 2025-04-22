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Alevlere teslim olan konteyner yatakhane kullanılmaz hale geldi

Hatay’da şantiye alanında işçilerin kaldığı konteyner yatakhane alevlere teslim oldu.Olay, Kırıkhan ilçesi Alsancak Mahallesi’nde bulunan şantiye alanında yaşandı.

Alevlere teslim olan konteyner yatakhane kullanılmaz hale geldi

Hatay’da şantiye alanında işçilerin kaldığı konteyner yatakhane alevlere teslim oldu.
Olay, Kırıkhan ilçesi Alsancak Mahallesi’nde bulunan şantiye alanında yaşandı.

Şantiyede işçilerin kaldığı konteyner yatakhanede bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

KONTEYNER KULLANILMAZ HALE GELDİ

Yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Kırıkhan Belediyesi temizlik ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Korkulu dakikaların yaşandığı olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, konteyner yatakhane kullanılmaz hale geldi.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ankara konteyner
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