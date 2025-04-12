Alevleri gören yangın var sandı! Üreticiler tarlalarını ateşe verdi: Sebebi ise...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gerçekleşen olayda çiftçiler yıllardan bu yana gelen ateş yakma yöntemiyle meyve bahçelerini korumaya çalışıyor. Bahçelerde yakılan ateşleri ise yöntemi bilmeyen vatandaşlar tarafından anız yangını olduğu düşünüyor. Meyve yetiştiren çiftçiler ise 140 bin dekar alanda meyve yetiştirirken don olayı nedeniyle bahçelerinde ateş yakarak ağaçları korumaya çalışıyorlar.

"YARI YARIYA HASAR MEYDANA GELDİ"

İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, ateş yakılan bahçelerde incelemede bulundu.

İncelemenin ardından açıklama yapan Çelik, "Don riski vardı. Geçtiğim akşam yaşadık. Bölgemizde büyük bir hasar meydana geldi. Elma, Armut, kiraz, ceviz, şeftali ağaçlarında hasar meydana geldi. 2 gün daha don riski var. Ama zaten geçen akşam yarı yarıya hasar meydana geldi. Yetkililerden bölgenin afet bölgesi ilan edilmesini isteyeceğiz. Çiftçilerin bankalara olan borçlarının ertelenmesini isteyeceğiz" dedi.

ATEŞ YÖNTEMİ

Çiftçilerin bahçelerinde ateş yakarak meyve ağaçlarındaki çiçekleri korumaya çalıştığının altını çizen Çelik,"Bahçelerde ateş yakarak çıkan dumanla ısıyı artırmaya çalışıyorlar. Tabii bu eskiden gelen bir gelenek. Çiftçimiz ne kurtarırsam kar mantığıyla böyle bir şey yapıyor. Allah beterinden korusun. Tüm ağaçlar çiçek açtı. Eskiden bahçelerde saman yakılırdı, şimdi lastik yakılıyor. Bu şekilde korumaya çalışıyorlar" diye konuştu.

YANGIN VAR SANMAYIN

Çelik," Bir çok yerde bu ateş yakılıyor. Birileri de sanmasın yangın var diye. Çiftçilerin bahçelerini korumak için yaptıkları bir yöntem" ifadelerini kullandı.

Elma bahçesinde ateş yakan bahçe sahibi Ahmet Kocaçepel,"Geçtiğimiz akşam bahçelerimiz hasar gördü. Kalan çiçekleri de korumak için böyle bir yöntem yaptık. Eski bir gelenektir zaten ateş yakmak" dedi.

DENİZLİ'DE DE BENZER MANZARA

Denizli'de Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan don uyarısı üzerine Güneyli çiftçiler tarlalarında sabahladı. Çiftçiler sabah saatlerine kadar tarlaların içinde saman balyası, lastik yakarak ve sisleme makinelerini de kullanarak ağaçları ve yetiştirdikleri ürünlerini dondan korumaya çalıştı.

(İHA)