Alevlerin yükseldiği binada yangın paniği

İzmir’in Buca ilçesinde bir binanın birinci katında çıkan yangın üst katlara ve altta bulunan manav dükkanına zarar verdi. Yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken binada maddi hasar meydana geldi.

Yangın saat 10.30 sıralarında ilçeye bağlı Barış Mahallesi 337 sokakta bulunan bir binanın 1’inci katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangının çıktığı daireden yükselen alev ve dumanlar üst katları da etkilerken alt katta bulunan manav dükkanında da zarar meydana geldi. Alevler itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Yangın da ölen ya da yaralanan olmazken binada ve manav dükkanında maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı.

(İHA)

