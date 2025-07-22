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Alevlerin yükseldiği kafe kullanılmaz hale geldi

Hatay’da bir kafe ve çocuk oyun merkezinin bulunduğu alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın çevreye yayılmadan ekiplerce söndürüldü.

Alevlerin yükseldiği kafe kullanılmaz hale geldi

Yangın, Samandağ ilçesi Deniz Mahallesi’nde sabah saatlerinde bir kafe ve çocuk oyun merkezinin bulunduğu alanda meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın kısa sürede iş yerini sardı. Olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Çevlik ve Samandağ itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, işletmede büyük çaplı maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Hatay
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