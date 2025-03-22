Ali Babacan’dan Saraçhane ziyareti! Erdoğan’a çağrıda bulundu: ‘Bu korkuyu yaşatmak demokrasi ayıbıdır’

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saraçhane'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e dayanışma ziyaretinde bulundu. İBB binasında görüşen iki isim daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Özgür Özel, "Darbe dönemlerinde darbeler şüphesiz iktidara karşı yapılır. İBB'de iktidar biziz. Herkes döner muhalefetin gözüne bakar. Burada gösterilen tüm siyasi partilerin, meslek örgütlerinin gösterdiği dayanışmaya teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"GÜÇLÜ ÜLKE YARGI BAĞIMSIZLIĞI İLE OLUR"

Ali Babacan ise gençlerin demokrasi umudunun ağır darbe aldığını söyledi. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da seslenen Babacan, protesto hakkının demokrasilerde en temel hak olduğunu ifade etti ve şunları söyledi:

"Aradan 3 yıl geçti yine Saraçhane'deyiz. Yine haksızlık ve hukuksuzluk var ve yine bizim itirazımız var. Terörsüz bir Türkiye ile ilgili ufuklar yeşeriyordu. Acaba enflasyon düşer mi umutları yeşeriyordu. Maalesef son 1 haftada olanlar bütün umutları tekrar karartan, özellikle gençlerimizin ümitlerini tamamen yitirmesine sebep oldu. Türkiye çok büyük ve güzel bir ülke. 2017'deki anayasa değişikliğinden bu yana Türkiye sürekli güç kaybediyor. Güçlü bir ülke gücünü hukuktan, adaletten alır. Bir ülkede güçlü kurumlar varsa o ülke güçlüdür.

‘ERDOĞAN'A MESAJ İLETMEK İSTİYORUM’

Bir ülkede yargı bağımsızsa o ülke güçlüdür. Gençlerimiz sokaklarda, meydanlarda. Acaba Türkiye bir gün demokrasiye ulaşır mı diye beklentileri vardı. Bu hafta olanlar bu beklentileri baltalıyor. Sayın Cumhurbaşkanına da mesaj iletmek istiyorum. Gençlerimizi provoke edecek bir dilden uzak durulsun. Demokrasilerde protesto hakkı en temel haktır. Hukuk içinde protesto en temel haktır. Gençlerimize de haklıyken haksız duruma düşecek tavırlardan uzak durma tavsiyesinde bulunmak istiyorum. Medeni bir şekilde protesto hakkı sonuna kadar kullanılmalı."

"CHP'YE KAYYUM TEHLİKESİ YAŞATILMASI KABUL EDİLEMEZ"

Kayyum tehdidi nedeniyle CHP'nin olağanüstü kurultay kararı almasını da değerlendiren Ali Babacan, "CHP'nin kayyum tehlikesi yaşaması kabul edilemez. Bu korkuyu ana muhalefet partisine yaşatmak ve olağanüstü kurultay kararı almak zorunda bırakmak büyük bir demokrasi ayıbıdır. Türkiye'nin her yerinde görmeye başladık çok şükür milletimiz demokrasiye, hukuka sahip çıkmak için meydanlarda. Bunların er ya da geç sonuç vereceğine inanıyorum" dedi.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır