Ali Erbaş'a hakaretten yargılanıyordu! Ümit Özdağ hakkında karar çıktı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a hakaret ettiği suçlamasıyla yargılanıyordu. Mahkemeden karar geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı vekillerince 2 Eylül 2022'de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan şikayet dilekçesinde, 27'nci dönem milletvekili ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, partisinin resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile çeşitli haber sitelerinde yer alan açıklamalarında, Diyanet İşleri Başkanlığı ve dönemin Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a yönelik ifadeler kullandığı belirtildi.

Şikayet dilekçesinde, Özdağ'ın 'Bugün 26 Ağustos. Türk ordusunun Afyon'da Yunan ordusuna karşı Büyük Taarruz'u başlattığı günün 100'üncü yılındayız. Bugün Diyanet, cuma hutbesinde Atatürk'ün adını anmadı. Metnin içinde bu zaferi kazanan Türk milletine de yer yok. Ali Erbaş sen Türk milletinin düşmanısın' şeklindeki ifadeleri kullandığı belirtildi.

Soruşturma sonunda, Ankara 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Ümit Özdağ hakkında 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçundan dava açıldı.

Davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya Ümit Özdağ ve avukatı katıldı. Özdağ, savunmasında bu ve buna benzer eleştirileri söylemekten geri durmayacağını ifade ederek, beraatini talep etti. Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle Özdağ'ın beraatına hükmetti. (DHA)Kaynak: DHABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

