Ali Yerlikaya duyurdu: Ramazan Bayramı'nın ilk 4 gününde 34 kişi hayatını kaybetti...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 9 güne çıkarılan bayram tatilinin ilk 4 gününde meydana gelen trafik kazalarının acı bilançosunu paylaştı.

4 günde 34 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirten Yerlikaya, 4784 vatandaşın da yaralandığını belirtti.

YERLİKAYA PAYLAŞIMINDA ŞU İFADELERE YER VERDİ:

"Ramazan Bayramı tatilinin 4. günü (Salı) 647 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 7 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1.165 vatandaşımız ise yaralandı.

Bayramlar sevdiklerimizle bir arada olmanın en güzel zamanı. Bu güzel anları acıya dönüştürmemek için lütfen trafik kurallarına uyalım. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil.

4 GÜNDE 34 ÖLÜ, 4784 YARALI

Bayram tatilinin ilk 4 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salı) maalesef 34 vatandaşımız hayatını kaybetti. 4.784 vatandaşımız ise yaralandı.

9 günlük Ramazan Bayramı Tatilinde Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Bayram tatilinin 4. günü 1 Nisan 2025 Salı günü trafik ekiplerimizce 495.753 araç denetlendi. 21.178 araca hız ve radar işlemi, 51.120 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

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