Aliağa’da zeytin hasadı başladı, güvenlik önlemleri artırıldı

Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, üreticilerin emeklerinin korunması için emniyet ve jandarma ekiplerinin sahada aktif görev yaptığını belirterek, "Zeytin üretimi ilçemizin ekonomisi için önemli bir gelir kaynağı. Hasat döneminde güvenlik güçlerimiz tüm tedbirleri aldı. Ayrıca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimiz de üreticilerimizi bilgilendirmeye devam ediyor. Tüm çiftçilerimize bereketli bir sezon diliyorum" dedi.

Aliağa’da her yıl binlerce ton zeytin üretimi gerçekleştirilirken, bölgedeki üreticiler hem sanayi hem tarım dengesinin korunması gerektiğini vurguluyor. Zeytin, Aliağa’nın sadece toprağında değil, kültüründe de köklü bir yere sahip.

