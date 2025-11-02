HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Aliağa’da zeytin hasadı başladı, güvenlik önlemleri artırıldı

Sanayisiyle olduğu kadar tarım ve hayvancılığıyla da ülke ekonomisine katkı sağlayan Aliağa’da zeytin hasadı başladı. İlçede bulunan 82 bin dekar tarımsal arazinin 48 bin dekarlık alanında zeytin üretimi yapılıyor. Hasat sezonunun başlamasıyla birlikte muhtemel zeytin hırsızlıklarına karşı güvenlik önlemleri de artırıldı.

Aliağa’da zeytin hasadı başladı, güvenlik önlemleri artırıldı

Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, üreticilerin emeklerinin korunması için emniyet ve jandarma ekiplerinin sahada aktif görev yaptığını belirterek, "Zeytin üretimi ilçemizin ekonomisi için önemli bir gelir kaynağı. Hasat döneminde güvenlik güçlerimiz tüm tedbirleri aldı. Ayrıca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimiz de üreticilerimizi bilgilendirmeye devam ediyor. Tüm çiftçilerimize bereketli bir sezon diliyorum" dedi.
Aliağa’da her yıl binlerce ton zeytin üretimi gerçekleştirilirken, bölgedeki üreticiler hem sanayi hem tarım dengesinin korunması gerektiğini vurguluyor. Zeytin, Aliağa’nın sadece toprağında değil, kültüründe de köklü bir yere sahip.

Aliağa’da zeytin hasadı başladı, güvenlik önlemleri artırıldı 1

Aliağa’da zeytin hasadı başladı, güvenlik önlemleri artırıldı 2

Aliağa’da zeytin hasadı başladı, güvenlik önlemleri artırıldı 3Kaynak: İHABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başakşehir'de sitede yangın! 2 kişi dumandan etkilendiBaşakşehir'de sitede yangın! 2 kişi dumandan etkilendi
Antalya'da doğa yürüyüşü yaparken mahsur kaldı! Dağlık alandaki Ukraynalı turist kurtarıldıAntalya'da doğa yürüyüşü yaparken mahsur kaldı! Dağlık alandaki Ukraynalı turist kurtarıldı

Anahtar Kelimeler:
zeytin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dikkat çeken Türkiye ve İsrail çıkışı! "Bence bu olmayacak"

Dikkat çeken Türkiye ve İsrail çıkışı! "Bence bu olmayacak"

Kahvehaneyi basan emekli polis dehşet saçtı: 2 ölü, 2 yaralı

Kahvehaneyi basan emekli polis dehşet saçtı: 2 ölü, 2 yaralı

Okan Buruk'tan maçın hakemine olay tepki! Orta sahaya kadar yanına gitti ve...

Okan Buruk'tan maçın hakemine olay tepki! Orta sahaya kadar yanına gitti ve...

Reha Muhtar havalimanında ortalığı birbirine kattı!

Reha Muhtar havalimanında ortalığı birbirine kattı!

Bakan Yerlikaya 1 yılda kaç Suriyeli'nin ülkesine döndüğünü açıkladı!

Bakan Yerlikaya 1 yılda kaç Suriyeli'nin ülkesine döndüğünü açıkladı!

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevindeki hücresinde ölü bulundu

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevindeki hücresinde ölü bulundu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.