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Alihan Kuriş soruşturmasında yeni gelişme! 37 şüpheliden 35'i tutuklandı, 2 kişi serbest bırakıldı

Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 37 şüpheliden 35'i tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından ypılan açıklamada 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildiği aktarıldı.

Alihan Kuriş soruşturmasında yeni gelişme! 37 şüpheliden 35'i tutuklandı, 2 kişi serbest bırakıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" faaliyetleri kapsamında 25 Ağustos'ta gözaltına alınan 37 şüpheli, mevcutlu olarak Başsavcılıkta hazır edildi.

Alihan Kuriş soruşturmasında yeni gelişme! 37 şüpheliden 35 i tutuklandı, 2 kişi serbest bırakıldı 1

ALİHAN KURİŞ SORUŞTUMASI:35 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İfadeleri alınan şüphelilerin tamamı, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelilerden 35'i hakkında tutuklama, 2'si hakkında adli kontrol kararı verdi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Alihan Kuriş
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