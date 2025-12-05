Aslında tarihi Antik Roma’ya kadar uzanmakta olan alışveriş merkezlerinin en eski örneğinin Roma’da yer alan Trajan Pazarı olduğu kabul edilmektedir. Bu pazarın Şamlı Apollodorus tarafından inşa edildiği bilinmektedir. İstanbul’un Kapalıçarşı’sı da inşa edildiği 15. yüzyıldan bu yana önemli bir kapalı alışveriş merkezidir ve dünya sıralamasında en büyük kapalı alışveriş merkezi olma özelliğine sahiptir.

Dünya genelinde rekor kabul edilen bir özelliğe sahip olan alışveriş merkezi 1986 yılında inşa edilen West Edmonton Mall’dır. Türkiye genelinde ise en büyük alışveriş merkezi de İstanbul’da yer almaktadır.

Kısaca AVM olarak da adlandırılmış olan alışveriş merkezleri hem iç hem de dış görünüm açısından bazı özelliklere sahiptir. Alışveriş merkezlerinde pencere ve saat olmaması da bu özellikler arasında yer almaktadır.

Alışveriş merkezlerinde neden hiç saat veya pencere yoktur?

Genel olarak dünyada ve Türkiye’de yer alan alışveriş merkezlerinde pencere ve saat bulunmamaktadır. Bazı kişiler için merak nedeni bazı kişiler için ise hala fark edilmemiş olan bu durum aslında çok ilginç nedenlerle açıklanmaktadır.

Modern çağın ve yaşamın en vazgeçilmez etkinliklerinden biri de alışveriş merkezilerine gitmek ve buralardaki çeşitli alanlarda zaman geçirmektir. Birçok kişi için eğlence bazıları için sadece alışveriş eylemi amacı ile gidilen alışveriş merkezlerinde aslında oldukça dikkat çekici ve merak uyandırıcı bir durumdur.

Alışveriş merkezlerinde birçok özellik bulunmaktadır. Bunlardan biri de genel olarak alışveriş merkezlerinde pencere ve saat bulunmamasıdır. Eğlence ve alışveriş gibi çeşitli sosyal etkinlikler için kullanılabilen alışveriş merkezlerindeki bu saat ve pencere bulunmaması durumu bu mekanlarda vakit geçiren kişilerin zaman algısını fazla derinden etkilemektedir.

Bu konu birçok kişi için merak konusudur. Bazı kişiler de bu konu üzerine çeşitli çalışmalar yapmış makaleler yazmıştır.

Alışveriş merkezlerinde saat ve pencerenin olmaması bir tüketim stratejisi olarak da değerlendirilmektedir. AVM tasarımlarında yer alan amaçlardan biri de buraya gelen kişilerin dış dünya ile bağlantılarının mümkün olduğunca kesilmesini sağlamaktır. Bu sayede kişilerin alışveriş merkezlerinde vakit geçirirken zamanı kontrol etmemesini sağlamak planlanmıştır.

Dikkat edildiğinde alışveriş merkezlerinde pencere ve saat bulunmadığı fark edilmektedir. Bazı alışveriş merkezlerinde yürüyen merdivenler birbirlerinden uzak olarak konumlandırılmıştır. Bu da bir tür satış ve tüketim stratejisi olarak yorumlanmaktadır.

Bir alışveriş merkezine girildiği zaman buradan ayrılmak çok kolay olmamaktadır. Bu durumun nedeni oluşturulan tasarımlarda tüketim ve satış stratejilerinin kullanılmasıdır. Bu tür stratejilerin kullanıldığı fark alanlar da bulunmaktadır. Özenle tasarlanan bu mekanlarda amaç tüketimi arttırmak ve alışveriş merkezlerinde daha çok vakit geçirilmesini sağlamaktır.

Genel olarak alışveriş merkezlerinde saat ve pencere yer almaz. Bu sayede burada gezen kişilerin zaman algısı bozulur ve burada daha çok vakit geçirdikleri halde ne kadar vakit geçtiğini fark etmeleri zorlaşır. Alışveriş merkezleri gibi çeşitli tüketim amaçlı inşa edilen yerlerde farklı satış stratejileri kullanılır ve bu sayede satışların arttırılması hedeflenir. Bu tür yerlerde amaçlanan tam olarak zamansal bozulmadır.

Zamansal bozulma kişilerin zaman algılarının değiştiği ve yavaş yavaş kaybolmaya başladığı durumları ifade eden bir tanımdır.