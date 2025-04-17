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Alışveriş yaparken kalp krizi geçirip hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde alışveriş yaparken kalp krizi geçirip hayatını kaybeden kıdemli başpolis memuru Murat Kabakçı'nın (50) cenazesi, düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Osmaniye'ye gönderildi.İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Denizciler Şehit Kazım Şengül Polis Merkezi Amirliği kadrosunda görevli Murat Kabakçı, dün kentteki bir alışveriş merkezinde alışveriş yaptığı sırada aniden fenalaştı.

Alışveriş yaparken kalp krizi geçirip hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi
Çiğdem Sevinç

Hatay'ın İskenderun ilçesinde alışveriş yaparken kalp krizi geçirip hayatını kaybeden kıdemli başpolis memuru Murat Kabakçı'nın (50) cenazesi, düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Osmaniye'ye gönderildi.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Denizciler Şehit Kazım Şengül Polis Merkezi Amirliği kadrosunda görevli Murat Kabakçı, dün kentteki bir alışveriş merkezinde alışveriş yaptığı sırada aniden fenalaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Mağaza içerisinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kabakçı, ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde kalp krizi geçirdiği belirlenen Kabakçı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve biri kız, iki çocuk babası Murat Kabakçı’nın ölümü, meslektaşları ve sevenlerini üzüntüye boğdu.

Murat Kabakçı için Denizciler Şehit Kazım Şengül Polis Merkez Amirliği önünde resmi cenaze töreni düzenlendi. Törene, İskenderun Kaymakamı Muhammet Önde, Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Açık, emniyet mensupları, muhtarlar, merhumun ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve duaların ardından Murat Kabakçı’nın özverili meslek yaşamı anıldı. Kabakçı’nın cenazesi defnedilmek üzere dualar eşliğinde Osmaniye’ye gönderildi.

(DHA)

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Hatay
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