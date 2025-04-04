Alkol komasına giren vatandaşı sokak köpeği yalnız bırakmadı

Olay, saat 22.30 sıralarında Yeni Mahalle İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Polis ve mahalle bekçileri, yol ortasında hareketsiz yatan bir şahıs olduğuna dair ihbar üzerine bölgeye sevk edildi. Yapılan kontrollerde, yerde yatan kişinin isminin İbrahim Y. olduğu ve alkol komasına girdiği tespit edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, İbrahim Y.'yi ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Ancak olayda yürekleri ısıtan bir detay gözlerden kaçmadı. İbrahim Y.'nin hareketsiz halde yattığını gören bir sokak köpeği, şahsın ambulansa alınıncaya kadar başından bir an olsun ayrılmadı. Tedavisi süren İbrahim Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, sadık sokak köpeğinin davranışı ise dikkat çekti.Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır