HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Alkollü araç kullandı: Kendisini uyaranları 'Magandalıkla' polise şikayet etti ama...

İçerik devam ediyor

Aksaray'da alkollü bir şekilde araç kullanan bir kadın sürücü, kendisini uyaran bir vatandaşı 'Magandalık' şikayetiyle polise şikayet etti. Olay yerine gelen polis ekipleri kadın sürücünün ehliyetine el koyduktan sonra sürücü duruma inanamayarak, "Neyse, 6 ay artık gizli kaçak kullanacağız" dedi.

Olay, Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde rutin yol kontrolü yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri şüphe üzerine Tiyatro Kavşağı istikametine seyreden otomobili durdurdu.

Alkollü araç kullandı: Kendisini uyaranları Magandalıkla polise şikayet etti ama... 1

KENDİSİNİ UYARAN VATANDAŞI POLİSE ŞİKAYET ETTİ

Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen Miyase C. (22) isimli sürücünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen trafik ekipleri, sürücüye alkol metre ile ölçüm yaptı. Yapılan kontrolde kadın sürücünün 1.12 promil alkollü olduğu tespit edilirken, kadın sürücü cezai işlemler için araçtan indirildi. Ceza kesileceğini öğrenen Miyase C., yakalanmadan önce kendisini "Bu şekilde araç kullanamazsın" diye uyaran bir başka sürücüyü polis memuruna şikayet etti.

Alkollü araç kullandı: Kendisini uyaranları Magandalıkla polise şikayet etti ama... 2

"BU MAGANDALIK NE YA"

Sürücünün kendisine, "Bu şekilde araba kullanmayın. Ben düzgünce kullanabiliyorum aracımı, siz dikkat edin ben dikkat edeyim hiçbir sorun yaşamayacağız" diyen Miyase C., "Adam bana diyor ki, ‘Sen alkollüsün, ben seni şikayet edeceğim. Bu şekilde araç kullanamazsın.’ Bu magandalık ne ya, Türkiye’de yaşıyoruz biz" deyip uyaran sürücüyü maganda diye şikayet etti.

Alkollü araç kullandı: Kendisini uyaranları Magandalıkla polise şikayet etti ama... 3

"NEYSE, 6 AY GİZLİ KAÇAK KULLANACAĞIZ"

"4-5 saat önce alkol kullandım. 1 tane bira, bünyem zaten zayıf, bir tane birayla bu kadar nasıl çıktı onu da anlamadım. 1.12’yi bilmiyorum yani anlam veremedim" diye konuşan Miyase C., cezai işlemler için geldiği polis otosu başında polis memurlarından ehliyetini istedi. "Benim ehliyetimi verin de bana lazım olur" diyen kadın sürücü, polis memurunun, "Ehliyetinize 6 ay el konuldu" demesi üzerine önce şaka zannedip, "Şaka yapıyorsunuz" dedi. Gerçek olduğunu anlayınca da adeta şoke olan sürücü, "Benim 6 ay ehliyetim gitti mi? Şu an 6 ay benim ehliyetim yok mu? Çok kötü" diye tepki verdi. Ardından ise polis memuruna dediği, "Neyse, 6 ay artık gizli kaçak kullanacağız" sözleriyle de memurları şoke etti. Daha sonra kaldırımda duran bir vatandaşa "3. aya kadar burada mısın?" diye soran kadın sürücü, vatandaşın "Evet" cevabı üzerine, "Beni gezdirir misin?" diye sorması da dikkat çekti.

Alkollü araç kullandı: Kendisini uyaranları Magandalıkla polise şikayet etti ama... 4

Tüm bunlar yaşanırken gazeteciler tarafından görüntülendiğini fark eden Miyase C., bu kez de basın mensuplarına, "Allah rızası için çekme. Bakın benim babam esnaf çekmesinler. Çekmeyin şikayet ederim bak. Allah rızası için çekme. Şunlar çekmesinler" dedi.

Alkollü araç kullandı: Kendisini uyaranları Magandalıkla polise şikayet etti ama... 5

Kadın sürücüye alkollü araç kullanmaktan 9 bin 268 lira ceza kesilirken, ehliyetine ise 6 ay süreyle el konuldu. Öte yandan kadın sürücü hakkında alkollü araç kullanmaktan adli işlem başlatılarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Araç olay yerine çağırılan bir yakınına teslim edildi.

Alkollü araç kullandı: Kendisini uyaranları Magandalıkla polise şikayet etti ama... 6

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Süpürge üretiyordu, otomobil üretecek!Süpürge üretiyordu, otomobil üretecek!
Öcalan görüşmesi sonrası DEM Parti heyetinden ilk açıklamaÖcalan görüşmesi sonrası DEM Parti heyetinden ilk açıklama

Anahtar Kelimeler:
Aksaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kerem Aktürkoğlu'nda sıcak gelişme! İstanbul'a yalnız döndüler...

Kerem Aktürkoğlu'nda sıcak gelişme! İstanbul'a yalnız döndüler...

Bankacılık uygulamasından gelen bildirim mağdur etti!

Bankacılık uygulamasından gelen bildirim mağdur etti!

Tuncay Meriç’in katili yakalandı!

Tuncay Meriç’in katili yakalandı!

Özel'den 'Mansur Yavaş' çıkışı: "Bu şartlar altında yadsınmayacak seçenek"

Özel'den 'Mansur Yavaş' çıkışı: "Bu şartlar altında yadsınmayacak seçenek"

Bakan Fidan'dan "kılıç kını" açıklaması: "Geri adım atmayız"

Bakan Fidan'dan "kılıç kını" açıklaması: "Geri adım atmayız"

ABD'den dikkat çeken karar: Savaş gemisi grubu bölgeye hareket etti

ABD'den dikkat çeken karar: Savaş gemisi grubu bölgeye hareket etti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.