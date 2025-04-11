Alkollü, hızlı ve sorumsuzdu… Ama serbest kaldı! 17 yaşındaki Bayram’ın ailesi adalet için mücadele veriyor

17 yaşındaki Bayram Barutçu, okuldan sonra harçlık kazanmak için çalıştığı işten dönerken alkollü ve hızlı bir sürücünün çarpması sonucu ağır yaralandı. 23 gün yaşam mücadelesi veren genç hayatını kaybederken, sürücüye “kusursuz” raporu verildi ve sadece 2 ay tutuklu kaldı. Kararı kabul etmeyen ailesi hukuk mücadelesini üst mahkemeye taşıdı.

HARÇLIĞINI ÇIKARMAK İÇİN ÇALIŞIYORDU

Gündüzleri okula giden 17 yaşındaki Bayram Barutçu akşamları da harçlığını çıkartmak için çalışıyordu. Bayram, 29 Aralık 2023’te meydana gelen trafik kazasıyla hayattan koptu. Bayram Barutçu, işten çıkmasının ardından yaya için yanan kırmızı ışığa dikkat etmeden koşar adımlarla karşıdan karşıya geçmek istedi. Ancak o sırada alkollü olan bir sürücü hızlı bir şekilde Bayram Barutçu’ya çarptı.

23 GÜN YAŞAM MÜCADELESİ VERDİ

Adeta kendi ölümüne koşan Bayram Barutçu’ya çarpan sürücü çarpmanın ardından yüksek alkollü olması nedeniyle fren bile yapamadı. Bayram kazanın etkisiyle metrelerce savrulurken çevredekiler yardımına koştu. Hastaneye kaldırılan 17 yaşındaki genç tüm çabalara rağmen hayata tutunamadı. Bayram, 23 gün yaşam mücadelesi vermesinin ardından hayatını kaybetti.

HEM ALKOLLÜ HEM HIZLIYDI

Sürücünün yasal sınırın neredeyse 3 katı oranda alkol aldığı ortaya çıktı. Öte yandan sürücünün hız sınırının 30 kilometre olduğu bölgede çok daha yüksek hızla gittiği de belirlendi. Sürücü ilk olarak tali kusurlu bulunurken bilirkişi heyeti kararıyla sürücü kusursuz bulundu. Sürücü rapor nedeniyle sadece 2 ay tutuklanmasının ardından serbest bırakıldı.

“ADALET ARIYORUM”

Baba Süleyman Barutçu “Polisler orada bize söyledi dedi ki sürücü alkollü çıktı. 1.41 promil, sonradan avukattan öğrendik. Bize çok hızlı gittiğini, 90 kilometre hızda olduğunu da söylediler. En çok zoruma giden de o. Beraat etmesi. Dava onlar için bitti ama biz de bir üst mahkemeye taşıdık. Adalet, hak, hukuk arıyorum başka bir şey yok” ifadelerini kullandı. Türkiye acılı babanın sesini adalet arayışıyla duydu. Acılı baba sürücünün 15-20 metre ilerlemesinin ardından vatandaşlar tarafından durdurulduğuna dikkat çekti.

“BİLİNÇLİ TAKSİRLE SORUMLU”

Barutçu ailesinin avukatı ise, “Bilirkişi raporunu biz son derece isabetsiz bulduk. İstinafa da gidildiğinde bu bilirkişi raporunun isabetsizliğine değinilmesi gerekiyor. Hiçbir şekilde alkollü olarak trafiğe çıkmaması gerekiyordu. Sürücünün burada bilinçli taksirle sorumlu olacağı aşikardır burada yaya tali kusurludur” diye konuştu.

AİLENİN HUKUK SAVAŞI SÜRÜYOR

Baba Süleyman Barutçu, oğlunu kaybettiği gün yaşadığı acının bir benzerini mahkeme sonuçlandığında da yaşadı. Hukuk savaşı başlatan Barutçu, sesini duyurabilmek ve adalet arayışına dikkat çekmek için kazanın gerçekleştiği noktaya pankartlar astı.

(EKOLTV)