Alkollü müşteri, akaryakıt istasyonu birbirine kattı! Çalışanı darp etti

Kocaeli'nde bir akaryakıt istasyonunda alkollü olduğu iddia edilen G.Ö., ödemeyi yaptıktan sonra tartışmaya başladığı çalışan M.E.S.'yi darp edip benzinlik dışına kadar kovaladı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Çayırova ilçesinde gece saatlerinde bir benzinlikte meydana geldi. Aracıyla istasyona gelen G.Ö., yakıt aldıktan sonra pompa görevlisi M.E.S.'nin kendisine uzattığı fişle birlikte "Kasadan ödeyebilirsiniz" yönlendirmesi üzerine çalışanı yanına alarak kasaya doğru yürüdü.

TARTIŞMA ÇIKARDI!

Ödeme işlemi yapıldıktan hemen sonra alkollü müşteri bu kez M.E.S.'ye dönerek "Oldu mu? Ödedim mi?" diyerek tartışma çıkardı.

PERSONELİ DARP ETTİ!

Bir anda öfkesine kapılan şahıs, personeli darbetmeye başladı. Diğer personelin araya girmesine rağmen saldırgan, çalışanı istasyon dışına kadar kovalamayı sürdürdü. Korkuya kapılan M.E.S. yola doğru kaçarak uzaklaştı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

