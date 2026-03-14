HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Alkollü şekilde polisten kaçarken motosikletli belediye işçisine çarpan şahıs başkanın oğlu çıktı

Iğdır’da polisin uygulamasından kaçan sürücü, kullandığı araçla motosiklete çarptı. Motosikletteki belediye işçisinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansırken, ekiplerin takip ettiği araçtaki sürücünün Şiyar Güneş (28) olduğu belirlindi. 2.9 promil alkollü olduğu tespit edilen ve 640 bin TL idari para cezası uygulanan Güneş'in, Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş’in oğlu olduğu öğrenildi.

Kaza, gece saatlerinde, Iğdır Zübeyde Hanım Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şok uygulama yaparken bir aracın sürücüsünün kaçmaya başladığını gördü.

POLİS KONTROLÜNDEN KAÇINCA KOVALAMA BAŞLADI

Resmi polis araçları, otomobili takibe aldı. Bu sırada sürücü, kullandığı otomobille İrfan Caddesi'nde virajı alamayıp karşıdan gelen motosiklete çarptı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ MOTOSİKLETLİ İŞÇİYE ÇARPTI

Otomobiliyle kaçan sürücüyü takip eden polis ekipleri, duruma müdahale etti. Kazada belediye işçisi Yusuf Öztürk'ün (55) yaralandığı belirlendi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Öztürk, Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağ ayağı ve sol diz kapağında kırıklar tespit edilen Öztürk, buradan Erzurum'a sevk edildi.

EHLİYETİNE 5 YILDA 3 KEZ EL KONULMUŞ

Polis ekiplerinden kaçarken kazaya neden olan otomobil sürücünün kimlik kontrolünde ise adının Şiyar Güneş olduğu belirlendi. 2.9 promil alkollü olduğu tespit edilen ve 5 yıl içinde 3 kez ehliyetine el konulduğu belirtilen sürücü Güneş'e 640 bin TL idari para cezası kesildi.

IĞDIR BELEDİYE BAŞKANININ OĞLU ÇIKTI

Sürücünün babasının Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş olduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü Şiyar Güneş hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, otomobilin motosiklete çarpması ve sonrasında yaşananlar da İrfan Caddesi’ndeki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

14 Mart 2026
Günün öne çıkan haber başlıkları...

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası alkollü sürücü Belediye başkanı Iğdır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.