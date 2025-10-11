HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Alkollü sürücü kaza yapıp kaçtı, ekiplere zorluk çıkardı! Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobile çarptıktan sonra kaçan sürücü trafik ekipleriyle tartışma yaşadı. Alkolmetreyi üflemeyi reddeden ve zorluk çıkaran sürücü, cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Yapılan testte 238 promil alkollü çıkan şahıs, çıkarıldığı mahkemece cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklandı.

Alkollü sürücü kaza yapıp kaçtı, ekiplere zorluk çıkardı! Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklandı
Melih Kadir Yılmaz

Olay, 6 Ekim Pazartesi günü Manavgat ilçesi Hisar Caddesi Havuzlu Kavşak'ta meydana geldi. Ali Y., kullandığı araçla otomobile çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, Ali Y.'yi 4533. Sokak'taki evinde yakaladı.

Alkollü sürücü kaza yapıp kaçtı, ekiplere zorluk çıkardı! Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklandı 1

238 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Gözaltına alınan Ali Y., trafik ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen alkolmetreye üflemeyi reddetti. Bu sırada ekiplerle girdiği diyalogda Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle Ali Y. gözaltına alındı. Şahıs, sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede yapılan testte 238 promil alkollü çıktı.

Alkollü sürücü kaza yapıp kaçtı, ekiplere zorluk çıkardı! Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklandı 2

CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Nöbetçi savcının talimatıyla "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan gözaltına alınan şüpheli, 7 Ekim Salı günü çıkarıldığı 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet savcısı tarafından arama emri doğrultusunda Ali Y., 9 Ekim Perşembe günü Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yeniden gözaltına alındı. Ali Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Manavgat Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Ali Y.'nin sürücü belgesine alkolmetreye üflemeyi reddettiği için 2 yıl, alkollü araç kullandığı için ise 6 ay olmak üzere toplam 2 yıl 6 ay süreyle el konuldu.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Savaş uçakları havalandı! Pakistan - Afganistan sınırında çatışmaSavaş uçakları havalandı! Pakistan - Afganistan sınırında çatışma
Balıkesir'de otomobil traktöre çarptı! Yaralılar varBalıkesir'de otomobil traktöre çarptı! Yaralılar var

Anahtar Kelimeler:
antalya kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.