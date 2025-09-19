Alkollü sürücünün kullandığı otomobil elektrikli bisiklete çarptı: 1 yaralı

Kaza, Derman Caddesi ve Orhan Oğuz Caddesi kesişiminde meydana geldi. Orhan Oğuz caddesi üzerindeki kaldırımda seyreden elektrikli motosiklete yaya geçidinden karşıya geçtiği esnada, aynı caddeden Derman Caddesi'ne dönmek için manevra yapan araç çarptı. Yaşanan kaza anı, olay yerine yakın bir işletmenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, çarpmanın etkisi ile elektrikli bisiklet sürücüsünün savrulduğu ve yere düştüğü gözüküyor. Ayağından yaralanan ve hayat tehlikesi bulunmayan elektrikli bisiklet sürücüsü, Yunus Emre devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan alkollü olduğu tespit edilen araç sürücüsüne cezai işlem yapıldı.

(İHA)