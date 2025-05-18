HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'den dikkat çeken açıklama! "Ukrayna’ya asker konuşlandırmaktan çok uzağız"

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa’nın tüm çabalarını Rusya’dan şartsız ateşkes sağlamak üzerine yoğunlaştığını belirterek, "Şu anda ‘Ukrayna’da asker konuşlandırma’ konusunda konuşmak için hiçbir neden yok, bundan çok uzağız. Silahların susmasını, ölümlerin durmasını istiyoruz" dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'den dikkat çeken açıklama! "Ukrayna’ya asker konuşlandırmaktan çok uzağız"
Begüm Özkaynak

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna ile Rusya arasında İstanbul’da gerçekleştirilen ateşkes müzakerelerine ilişkin konuştu. Avrupa’nın şu anki tüm çabalarının Rusya'dan şartsız bir ateşkes sağlamaya odaklandığını belirten Merz, "Bir sonraki adım, barış görüşmeleri için hangi formatın geçerli olacağı ve Ukrayna için hangi güvenlik garantilerinin bir gün gerekli olabileceğinin netleştirilmesi olmalı" dedi.

thumbs_b_c_8fa1d4361bef1093f7ac8104d58ef97f

Avrupa Birliği ülkelerinin "Ukrayna’da asker konuşlandırmaya" yönelik tutumuna ilişkin yorumda bulunan Merz, "Şu anda asker konuşlandırma konusunda konuşmak için hiçbir neden yok, bundan çok uzağız. Silahların susmasını, ölümlerin durmasını istiyoruz. Şu anda odaklandığımız meseleler bunlar, başka hiçbir şey değil" diye konuştu.

thumbs_b_c_bfba9d90ad87b128558ca9f4b547e9fd

'BEKLENTİLERİMİZİN ALTINDA KALDI'

Merz, İstanbul’da gerçekleştirilen müzakerelere ilişkin ise, "Dünkü İstanbul görüşmeleri, Ukrayna'nın son derece yapıcı tutumuna rağmen beklentilerimizin altında kaldı" açıklamasında bulundu.

thumbs_b_c_8fa1d4361bef1093f7ac8104d58ef97f

"BİRLİĞİ ZAYIFLATABİLECEK KİŞİSEL ANLAŞMAZLIKLARI BİR KENARA BIRAKMAK ÖNEMLİDİR"

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Fransa, Almanya, İngiltere ve Polonya liderlerinin dün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelmesinin ardından çıkan "Fransız lider Emmanuel Macron, Meloni'nin toplantıya katılmasını istemedi" iddialarına yönelik konuştu. Başbakan Meloni, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Rusya'nın işgalinin başından beri Batı'nın birliği en büyük gücümüz oldu. Bu kadar hassas bir dönemde, bu birliği zayıflatabilecek kişisel anlaşmazlıkları bir kenara bırakmak önemlidir" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy dün Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi çerçevesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Polonya Başbakanı Donald Tusk ile toplantı gerçekleştirmişti. İtalya Başbakanı Meloni de zirveye katılanlar arasındaydı.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaparak sürüklenen tekne kurtarıldıÇanakkale Boğazı'nda makine arızası yaparak sürüklenen tekne kurtarıldı
Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 4 yaralıKarabük'te iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Almanya Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gram altın 4 bin TL altına düşmüştü! Uzman isim tarih verdi

Gram altın 4 bin TL altına düşmüştü! Uzman isim tarih verdi

Zincir markette skandal! 3 şubeye kapatma cezası

Zincir markette skandal! 3 şubeye kapatma cezası

DEVA'dan istifa etmişti: CHP'ye katılacak iddiası

DEVA'dan istifa etmişti: CHP'ye katılacak iddiası

İstanbul'da ne konuşulduğu merak ediliyordu! Ukrayna'dan çarpıcı iddia: İşte Rusya'nın şartı

İstanbul'da ne konuşulduğu merak ediliyordu! Ukrayna'dan çarpıcı iddia: İşte Rusya'nın şartı

Mahkemeden sınır dışı işlemlerine sınırlama

Mahkemeden sınır dışı işlemlerine sınırlama

15 ilde seçim anketi! O ilde sonuçlar dikkat çekti: Başa baş mücadele

15 ilde seçim anketi! O ilde sonuçlar dikkat çekti: Başa baş mücadele

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.