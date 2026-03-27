Almanya Başbakanı Merz: "ABD ve İsrail’in İran'da rejim değişikliğini başarabileceklerini sanmıyorum"

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Frankfurt kentinde bir Alman basın kuruluşu tarafından düzenlenen konferansta İran savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına değinen Merz, "İsrail ve ABD’nin şu anda yaptıklarının gerçekten başarılı olacağına ikna olmuş değilim. Bir strateji olup olmadığı ve bu stratejinin başarılı bir şekilde uygulanıp uygulanmadığı konusunda ciddi şüphelerim var. Bu bakımdan süreç daha uzun sürebilir ve durum muhtemelen düzelmeyecektir" diye konuştu.

"ABD VE İSRAİL, İRAN'DA REJİM DEĞİŞİKLİĞİ HEDEFİNE ULAŞAMAYACAK"

Başbakan Merz, "Her gün bu savaşın bir gün sona ereceğini umuyorum ancak şu anda Amerikalılar ve İsrailliler bu çatışmanın içine her geçen gün daha da batıyorlar ve bana kalırsa bir stratejileri yok. En azından şu ana kadar bir şey duymadım. Hiçbir stratejileri yok. Öncelikle şunu soralım; aslında ne istiyorlar? Hedef gerçekten rejim değişikliği mi? Eğer hedef buysa, bunu başaracaklarını sanmıyorum. Bu tür hedefler büyük ölçüde ters gitti ve çoğu zaman işe yaramadı. Afganistan'da 20 yıl sürdü ve rejim değişikliği olmadı" ifadelerini kullandı.

"TRUMP’IN ŞU ANDA YAPTIĞI ŞEY GERİLİMİ AZALTMAK DEĞİL"

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran savaşına ilişkin izlediği yolu ve açıklamalarını da eleştiren Merz, "Trump’ın şu anda yaptığı şey gerilimi azaltmak ve barışçıl bir çözüme ulaşma girişimi değil, belirsiz bir sonuçla sona erecek gerilimi tırmandırmak. Bu tırmanan gerilim sadece doğrudan etkilenenler için değil, hepimiz için bir tehdit" dedi.

Başbakan Merz, bir ateşkesin sağlanması durumunda Almanya’nın Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğinin güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunabileceğini tekrarlayarak, "Bunun için uluslararası bir yetki gerekiyor. Almanya'da ise önce Bakanlar Kurulu kararı, ardından da Alman Federal Meclisi'nin onayı gerekiyor. Bu seçenek Birleşmiş Milletler (BM), NATO, Avrupa Birliği (AB) ve Federal Meclis kararıyla askeri olarak gerçekleştirilebilir. Ancak bugün bunlara uzağız" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır