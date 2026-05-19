Almanya Başbakanı Merz’den İran'a Hürmüz Boğazı çağrısı!

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İran yönetimine bir kez daha askeri nükleer programını sona erdirme çağrısında bulunarak, "Tahran artık bölgeyi ve tüm dünyayı rehin almamalıdır. Askeri nükleer program, denetlenebilir bir şekilde sonlandırılmalıdır. İran, Hürmüz Boğazı'ndan serbest ve ücretsiz geçişi yeniden sağlamalıdır" dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, 10 gün önce Bulgaristan Başbakanı seçilen Rumen Radev ile Berlin’de bir araya geldi. İki başbakan, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Merz, basın toplantısında bir kez daha İran’a bölgedeki krizin sonlandırılması çağrısında bulundu. Merz, "Tahran artık bölgeyi ve tüm dünyayı rehin almamalıdır. Askeri nükleer program, denetlenebilir bir şekilde sonlandırılmalıdır. Hürmüz Boğazı'ndan serbest ve ücretsiz geçişi yeniden sağlamalıdır. İsrail'e ve bölgedeki müttefiklerimize yönelik saldırılar olmamalıdır" dedi.

MERZ İLE TRUMP YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEK

Başbakan Merz, nisan ayından bu yana gerilim yaşadığı ve geçtiğimiz hafta cuma günü uzun bir aradan sonra ilk kez telefonda görüştüğü ABD Başkanı Donald Trump ile İran savaşında müzakere yoluyla bir çözüme ulaşmanın gerekliliği konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi. Merz, Trump ile gelecek ay Fransa'da düzenlenecek G7 zirvesinde yüz yüze görüşeceğini de belirtti. Trump ile Ukrayna'da kalıcı ve adil barış çabaları konusunda da görüşeceğini ifade eden Merz, "Moskova üzerindeki baskıyı artırmaya devam ediyoruz. Ukrayna, Avrupa'nın kararlı desteğine güvenebilir. Moskova şunu anlamalıdır: Müzakere etmek zorundadır" dedi.

Merz, eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Rusya-Ukrayna Savaşı’nın çözümünde arabulucu olabileceği yönündeki tartışmalara ilişkin, "İngiltere, Fransa ve Almanya olarak E3 formatında görüşmeleri sürdürüyoruz. Her şeyden önce Moskova’nın müzakere masasına oturma istekliliğini biraz daha artırabilmeyi umuyoruz. Rus hükümeti müzakereye hazır olmadan, bizim de kendi tarafımızda temsilcilik konusunda herhangi bir karar almamız gerekmiyor" ifadelerini kullandı.
Merz, "Bu görüşmeler Ukrayna ve Rusya arasında yürütülecektir. Amerikalılar ve Avrupalılar da dahil olacak ancak öncelikle çatışmalar durdurulmalı ve Rusya müzakereye hazır olmalıdır" diye konuştu.

