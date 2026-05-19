Güney Afrika'da, Meksikalı kartelin tesisine baskın yapıldı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, Meksikalı uyuşturucu karteli bağlantılı olduğu iddia edilen uyuşturucu üretim tesisine operasyon düzenlendi.

Güney Afrika Polis Teşkilatının Öncelikli Suçları Soruşturma Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, istihbarat ve narkotik birimlerince, Kuzey Cape eyaletinde bir yaban hayatı av çiftliğinde büyük ölçekli uyuşturucu üretim tesisi tespit edildi.

TONLARCA EKİPMAN ELE GEÇİRİLDİ

Tesise düzenlenen operasyonda, uyuşturucu üretiminde kullanılan tonlarca ekipman, kimyasal madde ve yaklaşık 481 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda, 5'i Meksika, 2'si Mozambik, 1'i Zimbabve ve 3'ü Güney Afrika vatandaşı olmak üzere 11 kişi gözaltına alındı.

Tesisin, Güney Afrika'da son 2 yılda Meksika bağlantılı olduğu iddia edilen dördüncü uyuşturucu tesisi olduğu belirtildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

