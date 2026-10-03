HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Almanya'da "Açık Cami Günü" etkinliği düzenlendi

Almanya'da düzenlenen "Açık Cami Günü" etkinliğinde, Müslüman olmayan ziyaretçilere, İslam dini, Müslümanların ülkedeki yaşamları ve camilere ilişkin bilgi verildi.

Almanya'da "Açık Cami Günü" etkinliği düzenlendi

İki Almanya'nın birleşme günü olan bugün ülke genelindeki camilerde "Açık Cami Günü' etkinliği yapıldı.

Bu yıl 30'uncusu düzenlenen etkinlikte, camilere gelen ve Müslüman olmayan konuklar, İslam dini, Müslümanların Almanya'daki yaşamları ve camiler konusunda bilgilendirildi.

Almanya da "Açık Cami Günü" etkinliği düzenlendi 1

Camilerde sergiler açıldı, paneller ve sohbetler düzenlendi, Kur'an-ı Kerim'den ayetler okundu.

Başkent Berlin'de Türk Şehitlik Camisi'ndeki programda, İslam dinine ilişkin bilgilendirme yapıldı, cami avlusunda kurulan stantlarda ziyaretçilere çay, kahve ve Türk mutfağından lezzetler sunuldu.
Almanya da "Açık Cami Günü" etkinliği düzenlendi 2

Çocuklarıyla camiye gelen Indiana Vollbohm, AA muhabirine, camiden güzel izlenimlerle ayrıldığını belirterek, "Çok etkileyici buldum. Normalde kiliseleri biliyorum ve bu yüzden izlenimlerimizi biraz karşılaştırıyoruz. Elbette bazı benzerlikler ve farklılıklar dikkatimi çekti. Buraya gelmiş olmaktan çok memnunum." dedi.
Almanya da "Açık Cami Günü" etkinliği düzenlendi 3

Vollbohm, "(Etkinliği) Çocuklarıma diğer dinleri tanıtmak için çok önemli buluyorum. Bana kalırsa bu etkinlik daha sık düzenlenebilir." ifadesini kullandı.
Almanya da "Açık Cami Günü" etkinliği düzenlendi 4

Georg Fritz de insanların inançlarını yaşattıkları, barış ve bağlılık içinde bir araya gelerek birlikteliklerini pekiştirdikleri böyle mekanları görmenin kendisini etkilediğini söyledi.

Böyle bir günde caminin Müslüman olmayanlara açılmasını çok önemli bulduğunu belirten Fritz, "Biz Müslüman olmayanların, Müslümanların hayatlarını ve inanç dünyasını tanımamız önemli." dedi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yemen ordusu: Husi hedeflerine 24 saatte 257 saldırı düzenlendiYemen ordusu: Husi hedeflerine 24 saatte 257 saldırı düzenlendi
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud: "Ülkemizde, İsrail varlığını hiçbir koşulda kabul etmeyeceğiz"Somali Cumhurbaşkanı Mahmud: "Ülkemizde, İsrail varlığını hiçbir koşulda kabul etmeyeceğiz"

Anahtar Kelimeler:
Almanya cami
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Partili Bayram: “Fatma Betül yesin diye mi?”

AK Partili Bayram: “Fatma Betül yesin diye mi?”

'Cehennem Melekleri'ne tarihi operasyon! 71 gözaltı

'Cehennem Melekleri'ne tarihi operasyon! 71 gözaltı

Milli Takımımız Belçika'da kayıp! Uluslar Ligi'nde dağıldık

Milli Takımımız Belçika'da kayıp! Uluslar Ligi'nde dağıldık

Ünlü fenomen Mehmet Şef'e haber vermeden mutfağına girdi! Kovmaktan beter etti

Ünlü fenomen Mehmet Şef'e haber vermeden mutfağına girdi! Kovmaktan beter etti

LPG'ye ÖTV artışının ardından bir zam daha geldi! 40 lirayı aştı

LPG'ye ÖTV artışının ardından bir zam daha geldi! 40 lirayı aştı

Meclis'e sunuldu: Memurlara çift ikramiye teklifi

Meclis'e sunuldu: Memurlara çift ikramiye teklifi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.