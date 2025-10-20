HABER

Almanya'dan F-35 kararı!

Almanya'nın hava kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla 15 adet F-35 savaş uçağı daha almayı planladığı bildirildi. Yeni uçakların, soğuk savaş döneminden kalma Tornado savaş jetlerinin yerini almasının öngörüldüğü aktarıldı.

Alman basınında yer alan haberlere göre; Federal Meclis’in finans komitesine sunulan bütçe belgelerinde, Berlin’in yaklaşık 2,5 milyar avro tutarında yeni bir F-35 alımı için hazırlık yaptığı ifade edildi.

ESKİ JETLERİN YERİNİ ALACAK

Söz konusu planın hayata geçmesi durumunda, Almanya’nın mevcut 35 uçaklık F-35 filosunun 50’ye çıkacağı ve yeni uçakların, soğuk savaş döneminden kalma Tornado savaş jetlerinin yerini almasının öngörüldüğü aktarıldı.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius’un bu alım planını, Ukrayna savaşının ardından hız kazanan askeri modernizasyon çabalarının bir parçası olarak gündeme getirdiği belirtildi.

