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Alt geçit girişinde 4 otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir alt geçidin girişinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alt geçit girişinde 4 otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde bulunan bir alt geçidin girişinde, 06 AAP 420, 38 AAK 032, 38 AOT 994 ve 38 DP 650 plakalı otomobiller çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alt geçit girişinde 4 otomobil çarpıştı: 2 yaralı 1

ALT GEÇİTTE ZİNCİRLEME KAZA

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada hafif yaralanan 2 kişiyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardınan ambulansla hastaneye kaldırdı. Ekiplerin çalışmalarının ardınan otomobiller çekiciyle kaldırıldı.

Alt geçit girişinde 4 otomobil çarpıştı: 2 yaralı 2

Alt geçit girişinde 4 otomobil çarpıştı: 2 yaralı 3

Alt geçit girişinde 4 otomobil çarpıştı: 2 yaralı 4

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri kaza
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