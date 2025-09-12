HABER

Altınşehir ve 23 Nisan’da kaldırım işgallerine karşı kapsamlı denetim

Nilüfer Belediyesi zabıta ekipleri, 23 Nisan ve Altınşehir Mahallelerinde gerçekleştirdiği denetimlerle kaldırım işgallerine son verdi. Yaya güvenliğini tehdit eden tabela ve materyaller kaldırılırken, kurallara uymayan işletme ve araç sahiplerine cezai işlem uygulandı.

Nilüfer Belediyesi, vatandaşların güvenli ve konforlu bir şekilde yürümelerini sağlamak amacıyla kaldırım işgalleriyle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Bu doğrultuda zabıta ekipleri, 23 Nisan ve Altınşehir Mahallelerinde kapsamlı bir denetim operasyonu düzenledi.
Gerçekleştirilen denetimlerde, kaldırım, yaya ve bisiklet yollarına izinsiz olarak yerleştirilen tabela, duba ve çeşitli materyaller zabıta ekiplerince toplandı. Kaldırımları ve yaya yürüyüş yollarını işgal eden işletmelere ekipler tarafınca cezai işlem uygulandı.
Denetimler esnasında, kaldırım ve yürüyüş yollarına hatalı park ederek yaya geçişini engelleyen araç sürücüleri hakkında da gerekli yasal işlemler yapıldı.

