Altıntaş’ta "Meşe Palamudu Tüpleme" etkinliği

Etkinlik çerçevesinde öğrenciler, Kütahya TEMA İl Temsilci Yardımcısı Abdullah Ertürk ve TEMA gönüllüsü Gülşen Bilgiç rehberliğinde meşe palamutlarını toprakla buluşturdu. Çocuklara erken yaşta çevre bilinci kazandırmayı hedefleyen etkinlikte doğa sevgisi, uygulamalı bir öğrenme ortamında pekiştirildi.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özden ve Şube Müdürü Uğur Alıç da katılarak süreci yerinde izledi ve öğrenci ile velilerle yakından ilgilendi. Yöneticiler, doğa temelli bu tür çalışmaların çocukların gelişiminde ve çevreye duyarlılık kazanmasında önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

Ayrıca, etkinlik çerçevesinde velilere yönelik düzenlenen bilgilendirme toplantısında Çevre mühendisi Zeynep Avcı tarafından yapılan sunumda, sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları, doğa ile iletişim kurmanın önemi ve çevre dostu uygulamalar üzerine bilgiler paylaşıldı.

İlçede doğa sevgisinin ve çevre bilincinin güçlenmesine katkı sağlayan anlamlı etkinliğin öğrenci, veli, öğretmen iş birliğinin güzel bir örneği olduğu belirtildi. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır